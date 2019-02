"Me conformo con un techo en el que poder vivir dignamente"

Francisco Cuenca ha ejercido durante años «de facto» como presidente de la comunidad de vecinos de estos bloques de la calle Sueca, reclamando que se arreglaran desperfectos y tratando de hacer de interlocutor con las adminitraciones en favor de una buena convivencia. Lo reconoce el propio alcalde en la carta fechada en junio de 2018 en la que recomienda que se atiende la petición de este vecino. «Llevo toda la vida dedicándome a arreglar desperfectos en la finca, donde he ido 'malviviendo' gracias a la caridad de algunos vecinos, he pintado la escalera, he limpiado, he cambiado puertas, he hecho todo lo que he podido y es injusto que no pueda tener una vivienda. Me conformo con un techo donde poder vivir dignamente», señala.