Impotente ante la enfermedad

Miguel ayuda a José para que pueda beber agua ya que él solo no puede hacerlo. vicent m. pastor

Dieciséis meses de lucha. Una encefalopatía privó a José de la mayoría de sus facultades. A día de hoy sigue sin un programa de rehabilitación que le ayude a vivir de una manera digna y con mayor comodidad.

La vida del carcagentino José Martorell, cambió radicalmente hace 16 meses, cuando le diagnosticaron una encefalopatía. Ha perdido la vista, el habla y la motricidad de la mitad de su cuerpo. Pero también ha superado un diagnóstico que le daba pocas semanas de vida. Su familia cuida de él, pero echa en falta un cierto apoyo de la Administración Pública. La buena voluntad y el cariño ayudan, ciertamente, pero no son suficientes para una persona que necesita atención de profesionales sanitarios que propicien una rehabilitación que, si bien no le devolvería su estado anterior, le haría tener una vida más cómoda y digna.

Merche, su hermana, recuerda cómo empezó todo: «Vino al bar, le vi mareado y desorientado. Fuimos a Urgencias, le dieron unas pastillas y nos fuimos a casa. A los 15 días o así se volvió a marear y cayó al suelo. Le hicieron analíticas pero no vieron nada raro. Unos días después, cuando iba a salir de su casa con el coche perdió el sentido y chocó contra la pared. Tras hacerle las pruebas descubrieron que tenía una encefalopatía. Según me han contado a mí, al afectar al cerebelo éste 'se cierra' para no dejar entrar ningún virus más pero tampoco deja que entre nada que pueda curarlo», asegura.

Pepe entró en fase terminal y le dieron un mes de vida. Pero contra todo pronóstico mejoró. Ahí empezó el calvario para sus familiares ya que, a excepción de un periodo de tiempo, la mayor parte de su enfermedad la ha sufrido sin el apoyo profesional que requeriría. «Al principio, tardaban mucho en llamarnos para poder llevarlo a rehabilitación», comenta al respecto Merche.

Un día, estando en Urgencias, sufrió un ataque de epilepsia. «Tuvieron que llamar a un neurólogo. Esa y otras dos veces son las únicas en que un neurólogo ha visitado a mi hermano en 16 meses. Pero también superó eso y pudo, finalmente, empezar la rehabilitación. O eso creíamos, porque estuvo 25 días yendo a un doctor que lo único que hacía era darle de comer y poco más. No tenía fisioterapeuta, ni logopeda, ni siquiera un psicólogo que le ayudara a comprender cómo iba a ser su vida a partir de entonces», lamenta su hermana.

«El Hospital de la Ribera no nos da alternativas», asegura Merche, que añade: «Así que fuimos a la Barraca, pero suponía un gasto de 500 euros al mes por dos horas a la semana. Allí podía estar bien atendido, pero la impotencia que tenemos es muy grande porque todo funciona con y por dinero. No hay manera de que haya recibido ayuda alguna, todo queda en manos de mi cuñado Miguel, pero él no es médico ni nada por el estilo. Puede cuidarlo, sí, pero necesita mucho más que una persona que le quiera, necesita profesionales sanitarios que le atiendan».

La sensación de impotencia es máxima y su familia no entiende porqué Pepe, como ellos le llaman, sigue sin un programa de rehabilitación: «Nadie debería quedar desvalido y desprotegido. A mi hermano le han tratado peor que a un perro», concluye Merche.