El edil de Sueca Xavier Masó llama difamador al PSPV por acusarle de absentista

Tras ser acusado por el PSPV de faltar en repetidas ocasiones a su lugar de trabajo en el Ayuntamiento de Sueca, el edil Xavier Masó, defendió ayer su honorabilidad y su labor en el consistorio. Tras llamar «difamador» al portavoz soccialista, Dimas Vázquez, Masó aludió a la cantidad de documentos que ha firmado y alegó que sus tareas «van más allá de las cuatro paredes de un despacho».

«He revisado cada semana los proyectos a firmar en los programas de gestión contable y administrativa y esto prueba sobradamente mi asistencia al consistorio, pues el acceso a estas plataformas es posible solo a través de la red del Ayuntamiento. Y si los argumentos no los son suficientes, las cifras siempre son objetivas. Han sido cerca de 500 documentos los que he firmado, 275 en la plataforma de gestión contable y 214 en la plataforma de gestión administrativa, en los últimos seis meses», aseguró el concejal suecano.

Asimismo, alegó tener «la conciencia muy tranquila». «Puedo asegurar y también lo pueden hacer los compañeros de los órganos de gobierno, que he cumplido con mis obligaciones como regidor también con la asistencia a las correspondientes reuniones de trabajo, juntas de gobierno y plenarios y cuando me he tenido que ausentar ha sido porque he estado justificadamente impedido y así lo he hecho saber», comentó.

«Trabajar para el pueblo comprende estar disponible en horarios amplios, y este hecho avala que tengamos una jornada flexible, que amoldamos según la agenda diaria», manifestó Masó, que añadió: «[A los socialistas] Pueden gustarles o no mis maneras de hacer, pero de ahí a afirmar que no estoy en el ayuntamiento hay un buen trozo».