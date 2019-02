La UD Alzira pone a prueba su racha ante un Roda que no ha perdido en los últimos 8 duelos

Dos equipos en racha se enfrentan esta tarde en el Luis Suñer Picó. A las 17 horas se ven las caras el Alzira, segundo mejor equipo de la segunda vuelta tras cuatro jornadas invicto y tres victorias consecutivas, con el CD Roda, que no pierde desde hace ocho jornadas –tres victorias y cinco empates. El conjunto de Pepe de la Sagra se caracteriza por practicar muy buen juego aunque a veces adolece de no saber mantener el resultado conseguido. El ex del Atlético de Madrid dispone de dos veteranos azulgranas, Ramón y Ortega, así como un delantero que anhelaba el Alzira, Joan Piera. Especialmente peligroso es el veterano Javi Rubio a balón parado. De la Sagra recupera al sancionado Jairo.

Este año, el segundo en Tercera División, ha quedado en una transición de cara a la próxima campaña en la que se quiere hacer un equipo para ascender a Segunda División B con el que el Vila-real pueda tener sus jóvenes jugadores en las mejores categorías posibles.



Ausencias

Por su parte, el Alzira quiere seguir mejorando posiciones. Tras la jornada 12 los ribereños eran 16.º a seis puntos de los castellonenses y ahora están dos puntos y dos posiciones por encima. Pau Quesada solo tiene la baja de Javier García y recupera a Abel, Castilla y Mayordomo.

Ambos conjuntos solo se enfrentaron el año pasado cuando el Alzira ganó 1-0 con gol de Cristian. En la primera vuelta empataron a uno con tanto de Farisato. El árbitro es Rubén García Gallegos. A sus órdenes el Alzira ha ganado cuatro de los trece partidos que le ha dirigido. La última victoria fue en la final de Copa Federación de 2013. Desde entonces cinco derrotas y dos empates.



El Juvenil en Lorca

El Juvenil A se ha de reponer de la derrota padecida la pasada semana en Albacete, 3-1, en otro difícil desplazamiento a Lorca, octavo clasificado a siete puntos del Alzira. Los azulgranas padecen una plaga de lesiones a las que se ha unido la gripe. Quesada, que no se desplazará a Lorca, no dispone de Miki, Tanke, Gimena, Lázaro y Viñoles, con Albort como duda. El Lorca tiene jugadores firmados de toda España.