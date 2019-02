Almussafes acoge este domingo el Campeonato Provincial de Ajedrez por Edades

El Pabellón Polideportivo Municipal de Almussafes acogerá el domingo el Campeonato Provincial de Ajedrez por Edades organizado por la Federación de Ajedrez de la Comunitat Valenciana. Alrededor de 60 personas participarán en estas pruebas para determinar quién consigue vencer a sus rivales en las cinco categorías de competición: Sub 18, Sub 12, Sub 10 y Sub 8.

Las partidas se desarrollarán de 10 a 13 horas y de 15.30 a 18 horas en el citado recinto público de la población, mientras que la entrega de premios, a la que está previsto que asistan representantes de la federación y el concejal de Deportes, Pau Bosch, está programada para las 18.15 horas, poniendo así el punto y final a la jornada.

El Ayuntamiento de Almussafes, que lleva organizando abiertos, torneos y cursos de esta disciplina desde hace más de veinte años, colabora en la organización de este importante acontecimiento junto al recién creado Club de Ajedrez de Almussafes, siendo esta destacada cita la primera en la que tomarán parte como entidad legalmente constituida.

"Del 20 de abril al 6 de julio del año pasado, el consistorio municipal ya se involucró en la Escuela Itinerante de Ajedrez de la Diputación de Valencia, y ahora el ejecutivo municipal da un paso más en su apoyo a esta actividad con la que está comprobado que se favorece el desarrollo de las habilidades mentales, se fomentan los aspectos intelectuales y recreativos, se mejora la memoria y se potencia la creatividad, entre otros beneficios", señala el concejal de Deportes, Pau Bosch, quien anima a la ciudadanía "a acudir al pabellón para disfrutar del ambiente y conocer de cerca este mundo".