Cullera reubica el mercado por la Volta Ciclista

El Ayuntamiento de Cullera ha explicado que para la jornada de mañana jueves van a haber algunas modificaciones en el casco antiguo de la ciudad en especial en la zona centro, que obligarán a reubicar el mercado. "Con motivo de la salida de la primera etapa de la Volta Ciclista a la Comunitat Valenciana Fèmines se informa desde el Ayuntamiento de Cullera que el mercado de mañana jueves 21 se reubicará en las siguientes calles, C/ Rei en Jaume, desde la plaza de la Virgen hasta la C/ La Marina, C/ Pescadores, desde la C/ La Marina hasta la plaza de la Libertad, C/ Ateneo Musical, entre las calles Pescadors y el paseo", ha afirmado el propio ayuntamiento.

Además, se recuerda desde el consistorio cullerense, que se tienen que retirar los coches de estas calles desde la 00 hasta las 16 horas del mismo día 21.

Asimismo, los usuarios que tengan vado en estas calles no podrán hacer uso del garaje hasta la retirada de los vehículos de los vendedores del mercado. Esto afecta, además, a la C/ Pintor Sorolla (entre el paseo y la C/ Pescadors) y a la C/ Muñoz Degrain (desde la C/ Joan Garcés hasta el Paseo).