Tres debutantes en un programa con ocho espectáculos

La aportación municipal de 16.000 ? permitirá contar finalmente con ocho «mascletades». Tres firmas debutan en el concurso nacional, que arrancará el día 13 con Pirotecnia Zaragonaza, que detonará 46,94 kilos de pólvora. No obstante, el ayuntamiento ha previsto el día anterior un espectáculo de Crespo a modo de homenaje por los años que la firma alcireña no ha podido disparar fuego aéreo. Crespo había quedado fuera del concurso. Hermanos Sirvent de Alicante dispará 82,35 kilos el día 14 y también la «mascletà» del 19 como ganadora en 2018. Dragón entrará en liza el día 15 con 63,01 kilos, Pirotecnia Valenciana el 16 con 74,73, Nadal-Martí el 17 con 60,89 kilos y Altura el 18 con 85,76 kilos. El concurso fija un mínimo de 40 kilos de pólvora pero no un límite.