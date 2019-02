"Al final me tendré que hacer okupa para poder tener un techo"

? El mazazo más duro se produjo hace dos semanas, cuando Vicenta recibió una notificación del juzgado que la «invitaba amablemente» a desalojar su vivienda: «Me da mucha rabia que pasen estas cosas, es una injusticia. ¿Al final uno qué tiene que hacer, ser un okupa para poder tener un techo?», cuestiona impotente. Su hija mayor sufre ataques de epilepsia y Vicenta se hace cargo tanto de ella como de su nieto. Además de otros dos hijos menores de edad. «No entiendo que pasen estas cosas, hasta mis vecinos han realizado recogidas de firmas para que no me echen, porque no entienden que pasen cosas así. Ni siquiera un informe de emergencia social que me avala es suficiente», manifeiesta esta vecina de Algemesí. r. s. alzira