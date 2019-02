"El picor y el dolor aumentan mucho por la noche, hay veces que no puedo ni dormir"

Los trabajos de poda de los nidos de oruga procesionaria que copaban los pinos del polideportivo de Algemesí finalizaron anteayer, y las orugas parecen haber abandonado el recinto. No obstante, la irritación que provocan sus pelos urticantes aún durará un tiempo, puede que varias semanas, en la piel de los afectados.

Es el caso de Isaac, un habitual en el campo de fútbol sala del polideportivo. El pasado martes una oruga de la procesionaria se le pegó a la bolsa que usa para guardar la ropa de deporte. El resultado: un sarpullido por varias zonas del cuerpo provocado por los folículos envenenados que la oruga suelta allá por donde va. El escozor surgió el mismo día,por lo que a la mañana siguiente acudió al médico, que le recetó pastillas de cortisona y una crema hidratante para que se la aplicase. Además, el sanitario le recomendó que tirase directamente la ropa, los zapatos y la bolsa deportiva que la procesionaria había tocado. Su madre no dudó ni un momento para hacerlo.

«El médico me dijo que fuese con cuidado, que me lavase la zona bien y que no me rascase, porque se puede expandir más por la piel». El tratamiento, según reconoce, ha conseguido aliviar la molestia durante el día. Pero la cosa cambia a la hora de acostarse: «Hay días que no puedo ni dormirme». El escozor aumenta por la noche, según cuenta, y resulta complicado no rascarse después de un largo rato tratando de conciliar el sueño.

La misma experiencia, aunque en distintas fases, están viviendo los compañeros de juego de Isaac. Queda el consuelo de que no aparecerán nuevas rojeces.



Los «bolsones», eliminados

Alrededor de sesenta «bolsones» del insecto ya han sido cortados y eliminados del polideportivo de Algemesí en un trabajo que se alargó varios días. Julio Pérez, responsable de Vialterra, la empresa encargada del saneamiento de las zonas verdes de Algemesí y otras localidades de la comarca, reconoció ayer a este periódico que conocían de la existencia de la plaga antes de que llegasen los avisos de la ciudadanía, pero que esperaron «al momento adecuado» para actuar: «Puedes ir quitando las bolsas según salen, pero si quedan en otros pinos, volverán a salir. Hemos esperado a que surgiesen todos esos nidos para cortarlos entonces», explicó. Con los trabajos que terminaron anteayer, la plaga debería desaparecer.