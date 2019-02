«España sólo puede acudir al Cotif con la intención de ganar». Las palabras del director deportivo de Real Federación Española de Fútbol, José Francisco Molina, demuestran el compromiso de la Selección Española con el torneo alcudiano. Las pronunció en la rueda de prensa de presentación de la participación de la Roja en la próxima edición del torneo, que empezará el 28 de julio y supondrá la trigésimo sexta edición. Molina estuvo acompañado del seleccionador Santi Denia. Ambos expusieron las claves del combinado nacional ante una Casa de la Cultura llena con centenares de personas. Molina expuso: «La presión es nuestra amiga. Da igual donde estés en el fútbol, la presión es continua. Tenemos el problema de que al no ser fecha FIFA los clubes no tienen la obligación de cedernos a los futbolistas. Muchos de ellos ya están en las primeras plantillas y en esas fechas ya prefieren que estén con las primeras plantillas. Pero tenemos claro que España sólo puede acudir al Cotif con la intención de ganar. España no puede acudir a l'Alcúdia a tomar una semana el sol. Por todo ello configuraremos una selección de garantías con los mejores jugadores jóvenes». Por su parte, Santi Denia argumentó que para «la selección este tipo de torneos es muy importante para evaluar el nivel a nivel de grupo y también de los jugadores».

«El trabajo que hace todo el comité organizador es sensacional y les invito a que no desistan nunca. Todos queremos que la fiesta del fútbol en l'Alcúdia siga, así que debemos ayudar para que así sea», destacó Denia. Por su parte, el presidente del torneo, Eliseu Gómez, subrayó que el Cotif es el mejor campeonato del mundo no oficial y es complicado conseguir la homologación pero las perspectivas son muy buenas y vamos a seguir trabajando duro junto a la Federación Española de Fútbol». España será una de las grandes protagonistas de la XXXVI edición del Cotif. El combinado nacional, que estará dirigido por Santi Denia, regresa al torneo de l'Alcúdia con el objetivo de revalidar el título conseguido en 2016. Antes, ganó en 2013 y logró el bronce en 1990. La participación de la Roja ha permitido la presencia en el terreno de juego de Els Arcs de algunos de los mejores jugadores del panorama nacional.