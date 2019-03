Compromís presenta una lista continuista en Alzira de la que se descuelga Ginestar

Las próximas elecciones municipales se presentan como las más reñidas en Alzira. Ante ese panorama, Compromís aspira a, como mínimo, reeditar el resultado de los comicios de 2015, que le llevó a encabezar el ejecutivo alcireño junto al PSPV y EU. Hoy presentará una lista con un marcado carácter continuista, pero de la que no formará parte la concejala de Cultura y Deportes, Aida Ginestar, que ha declinado continuar para centrarse en su faceta profesional.

Compromís apuesta por una lista en la que se repiten varios de los nombres que se presentaron en 2015 y que lograron 6 de los 21 escaños del consistorio alcireño. Tras Gómez, aparecerán nombres como Sara Garés, Albert Furió, Marina Mir y Pep Carreres. El partido ofreció a Ginestar la posibilidad de repetir en la lista, pero la joven concejala de Cultura rechazó el ofrecimiento. Se va, pero no será una marcha definitiva.

«Ha llegado el momento de ser un poco egoísta. Por eso, después de haberle dado muchas vueltas, he tomado la dura decisión de no aceptar un puesto de salida en la lista que Compromís presenta de cara a los comicios municipales del próximo 26 de mayo», reflexionó ayer Ginestar. La todavía concejala recordó la ilusión con la que participó en el proceso de primarias que, hace cuatro años, le llevó a formar parte de la candidatura de Diego Gómez y, por ese mismo, lamentaba que este año no se realizara uno semejante, ya que lo considera un signo identitario del colectivo. «Nos diferencia del resto de partidos y no deberíamos perderlo», aseguró.

Como adelantó Levante-EMV el pasado octubre, la asamblea de la coalición Compromís respaldó la continuidad de Diego Gómez como candidato a la alcaldía de Alzira. En aquel momento, se abogó por constituir una comisión de la que formara el propio Gómez para trabajar en la confección de la candidatura con el compromiso de convocar tantas asambleas como fuese necesario en busca del máximo consenso.



Ruptura con La República

Las negociaciones no fueron fáciles. Sin ir más lejos, la coalición perdió, antes de que se acabara el año, el apoyo del colectivo La República, una formación que en su momento se escindió del PCE y que concurrió a los comicios de 2015 bajo el nuevo paraguas electoral del Bloc. El motivo de su abandono fue claro: total y absoluta discrepancia con el procedimiento acordado para componer la lista electoral.La República era partidaria de aprobar la candidatura en una asamblea, algo que no iba a ocurrir. Gómez pretendía integrar a personas de su confianza que evitaran las tensiones internas que ha tenido que lidiar, pero acabó cediendo y aceptó que un comité, del que formaría parte, se encargara de elaborar la lista.

El alcalde reconoció ayer a este periódico que se trata de una lista con tres pilares fundamentales: «Gente que trabaja en el grupo municipal, históricos del partido con experiencia y nuevas incorporaciones». Además de la adhesión de algunas figuras independientes. También destacó la paridad del listado, que en sus primeras 21 posiciones cuenta con diez mujeres y once hombres.