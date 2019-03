El cultivo del aguacate avanza en busca de una agricultura rentable

El aguacate está en expansión. El último mapa de superficies publicado por la Conselleria de Agricultura estima en 37 hectáreas la extensión de este cultivo en la Ribera cuando hace apenas veinte años apenas se conocía un campo en Alginet. El dato corresponde al ejercicio 2017 y con toda seguridad la superficie es hoy superior porque se trata de un cultivo en auge. Con todo, el propietario del Botánico de Cullera, Patricio Hinojosa, que comercializa la planta, augura que la verdadera explosión del aguacate tendrá lugar este año tras aumentar la demanda de plantones entre un 30 y un 40 %. «Después de un año citrícola desastroso suele haber una gran demanda y si el año va bien, la gente se frena un poco», explicó el ingeniero agrónomo de la conselleria Sergio Paz, que el jueves participó en las segundas jornadas de formación sobre el aguacate organizadas por el Botánico de Cullera.

El experto en el cultivo Tomás Faulí defendió que el aguacate «tiene mucho futuro», pero también dejó claro que se trata de una «alternativa parcial» a la naranja, ya que no se puede plantar en cualquier lugar. De hecho, si el microclima no es el adecuado hay muchas posibilidades de fracasar, expusieron los expertos. «Es una planta superexigente y muy sensible, o la mimas muy bien y la colocas en los sitios adecuados con las condiciones que necesita o no tiene futuro», expuso el ingeniero agrónomo Francisco Pascual, director de explotaciones de aguacate en Andalucía, Murcia y la Comunitat Valenciana, mientras destacaba que se viene de una campaña en que la fruta alcanzó un precio récord de 3,30 euros el kilo en el campo aunque, alertó, «el comercio opina que va a ser difícil que se vuelva a repetir porque se ha plantado mucho aguacate por todo el mundo y el aguacate español tenía antes un plus de calidad frente al de origen sudamericano que un consumidor finlandés, inglés o alemán estaba dispuesto a pagar, aunque eso se está reduciendo y cada vez la competencia es más grande».

En cualquier caso, pese a la apuntada reducción precio -Pascual cifró que este año está en 2,5 ?/kg «con un mercado pesadísimo»- y los problemas de rendimiento que el aguacate presenta en España frente a las explotaciones de otros países, la fruta es rentable.

Otro experto en el cultivo del aguacate, el asesor técnico de Viveros Royal Plants de Vélez Málaga Paco Gil, auguró que la evolución del cultivo en la Comunitat Valenciana «va a ser en los próximos años exponencialmente mucho más grande que en Málaga» por las limitaciones de esta zona productora para ampliar la superficie y por la escasez de agua. Gil estimó la superficie de cultivo en València en torno a 800 hectáreas frente a las 6.500 que hay en Málaga, pero alertó también del aumento de producción en el sur de Portugal y en Marruecos «que va a ser una competenica importante para el aguacate que se produzca aqui». «La demanda del mercado europeo aumenta entre un 25 y un 30 % anualmente, pero es muy probable que en los próximos años, con la entrada en producción de las fincas que se plantaron hace tres años, aumente también mucho la oferta», indicó, mientras explicaba que el rendimiento de los cultivos en España está muy por debajo del que obtienen en otros países.

Si bien Faulí dejó constancia de que ya en 1935 se celebró en Carcaixent una conferencia que contemplaba el aguacate como alternativa, los técnicos de la conselleria Sergio Paz y Julio Climent indicaron que su presencia era anecdótica hasta hace unos años. Paz explicó que no es un cultivo difícil, aunque se debe saber llevar para evitar fracasos.