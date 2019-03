La Ribera obté 6 dels 15 primers premis als millors llibrets fallers

La Ribera ha demostrat, un any més, el seu potencial literari al món de les falles. Enguany són dos les comissions de la comarca que es troben entre les cinc primeres dels premis per la promoció del valencià als llibrets fallers. Concretament, la Malva (Alzira), ha quedat en segon lloc i, per la seua banda, El Canet (Cullera) ha obtés una meritòria quarta plaça. La Malva torna de nou al podi,després de quedar-se fora de les tres primeres places el passat any. Per la seua banda, la comissió de Cullera millora enguany el resultat que va obtenir en 2018, quan va ser cinquena.

La presència riberenca és major si s'observen la resta dels premiats. Així, la Plaça del Forn (Alzira) ha quedat en huité lloc i suma tres anys consecutius situant-se entre les deu millors comissions de la província en l'elaboració de llibrets. A més, la Plaça Major de Carcaixent ha sigut novena. En onzé lloc ha quedat Raval Sant Agustí, de Cullera, i en tretzé la falla Xúquer, de Sueca. És a dir, entre quinze primers premiats, sis pertanyen a la Ribera.

Entre les 30 primeres comissions també apareixen Plaça del Cid Albalat i Adjacents (Algemesí), Bernat Aliño (Sueca), El Mercat (Alzira), La Bega (Cullera) i Sant Joan (Alzira).