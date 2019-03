Los votos del PP permiten al PSPV privatizar la gestión tributaria en l'Alcúdia

Con la legislatura prácticamente agotada, el «si te he visto, no me acuerdo» se convierte en el lema de muchos partidos políticos. Pese a que hayan tenido que gobernar en coalición y, posiblemente, tengan que volver a hacerlo en el futuro, se entra en el momento en el que todo vale. Cada uno inicia su campaña para aglutinar el máximo número de votos posibles y, de ese modo, asegurarse el mejor resultado en las elecciones municipales. Esa pequeña brecha se ha podido ver recientemente en l'Alcúdia, donde los votos de Compromís y PSPV diferieron con respecto a la privatización de la gestión tributaria de la localidad. Mientras que los nacionalistas mostraron su rechazo, los socialistas y los populares dieron su apoyo a la moción, lo que ha suscitado varias críticas por parte del portavoz de Compromís en la localidad, Paco Sanz, que ve inexplicable el resultado de la votación ya que existen estudios que corroboran el ahorro económico de gestión pública, cifrado en más de 200.000 euros (sin contar la adquisición de las aplicaciones informáticas necesarias).



Tres prórrogas

«El contrato con una entidad privada tendrá un coste de 808.897 euros y una vigencia para dos años prorrogable otros tres. Es decir un coste anual de 404.448 euros», lamentó Sanz, quien recordó que el programa conjunto de gobierno alcanzado por las dos formaciones abogaba por una gestión y recaudación de tributos pública y que, por tanto se debía municipalizar, «como ocurre en la inmensa mayoría de ayuntamientos de la comarca», añadió. Con todo, los socialistas se desmarcaron de la propuesta al considerar que el ayuntamiento carece de personal y medios para efectuar dicha gestión.

Según destacó ayer Sanz, «los estudios efectuados en mayo de 2017 por la intervención y la tesorería municipales, cuando finalizaba el anterior contrato, prorrogado en tres ocasiones, resultaron demoledores y no dejaban lugar a dudas: la gestión pública de estos servicios supondría un ahorro considerable para el municipio. Así, frente a un gasto de la gestión privada de 368.580 euros anuales, la gestión por el propio ayuntamiento tendría un coste de 147.078 euros el primer año, con la adquisición de las aplicaciones informáticas y de 111.744 euros los años sucesivos, según el informe emitido por la intervención. El elaborado por la tesorería, concluía de manera similar», adujo.