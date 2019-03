La pianista de Benimodo Marita Primo dirige la primera banda femenina

«¿Cuántas compositoras, directoras o intérpretes nos habremos perdido a lo largo de la Historia por estar eclipsadas por sus maridos, hermanos o por la sociedad en general. Muchas mujeres que a pesar de su calidad quedaron acalladas y vieron truncadas importantes trayectorias musicales? Caso de Fanny Cecilie Mendelssohn o Clara Wieck». La reflexión la realiza la pianista Benimodo Marita Primo, nueva directora de la Banda Sinfónica de Mujeres de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana (FSMCV). La iniciativa nació hace cuatro años con el objetivo de dar voz a las mujeres en el ámbito musical, silenciadas durante siglos, mediante el reconocimiento de su trabajo desde la interpretación, la dirección, la composición o la gestión.

«Existen muchas mujeres en la música pero dentro de ella no es tan común verlas en la dirección o la composición. Nos toca naturalizar los logros que otras ya consiguieron cuando abrieron caminos muy importantes en la composición, en la dirección o en la interpretación. Es muy conocido el caso de Sabine Meyer, una clarinetista alemana a quien en 1983 Herbert von Karajan ofreció un contrato de un año para trabajar en la Orquesta Filarmónica de Berlín. Casi todos los músicos se negaron y fue un escándalo machista», argumenta Marita Primo, quien añade: «La Filarmónica de Viena no admitió a una mujer en su plantilla hasta 1997. Ahora el camino es imparable. Ahora cada vez hay mayor presencia de mujeres en las plantillas, como también cada vez hay más directoras y más compositoras. No simplemente porque sea una moda sino porque se ha naturalizado la igualdad y que se tenga que premiar y valorar la calidad en la música, independientemente de que provenga de una mujer o de un hombre».

La banda femenina de la federación funciona por encuentros. No existen ensayos todas las semanas, sino que realizan jornadas completas para trabajar las obras. «La música valenciana es de alta calidad, especialmente en bandas, un factor distintivo a nivel valenciano. Se presentaron alrededor de doscientas solicitudes y se elige a las integrantes en función de la formación. La banda femenina representa la calidad valenciana, con gente muy preparada y motivada», aduce la nueva directora.



Una completa formación

Primo inició sus estudios musicales en la banda de la sociedad musical de Benimodo y formó parte de ella como clarinetista. Es Titulada Superior en Piano y Teoría de la Música por el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, en Dirección de Orquesta y Coro por el Conservatorio Superior de Música de València, en Pedagogía e Interpretación por Musikhoschule de Frankfurt (Alemania) finalizando con el premio a la excelencia académica y es doctora Cum Laude por la Universitat de València. La música ribereña participó el año pasado como directora en la consecución de dos récords Guinness en el quincuagésimo aniversario de la federación de bandas valencianas.