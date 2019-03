Alzira relanza su exitosa campaña de promoción del valenciano durante las fallas

Después del éxito de la primera edición, la Concejalía de Cultura y Promoción del Valenciano del Ayuntamiento de Alzira retoma la campaña de promoción del valenciano dirigida a las fallas. La campaña, como el año pasado, tiene como nombre «Encesa per tu, encés per tu», y se basará en un «photocall» instalado entre las 13 y las 14.30 horas los días 16, 17 y 18 de marzo a la calle Costa, junto con la avenida Santos Patrones. La gente que se acerque podrá hacerse fotos con con lemas como «No s'és res si no s'és poble», «Declarat ninot indultat», «Encesa per tu», «Encés per tu», «Senyora pirotècnica, pot començar la mascletà», entre otras. Además, se repartirán entre los asistentes a la «mascletà» chapas y imanes con los lemas: «Estic on falles», «Jo vaig a la despertà», «M'han donat carabassa» o «Fem foc o fugim».