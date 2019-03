La JLF retira de la "mascletà" un anuncio del líder del PP con su foto de candidato

La publicidad que el candidato del PP a la alcaldía de Alzira, José Andrés Hernández, había contratado de su despacho profesional para exhibir en los palcos instalados por la Junta Local Fallera para presenciar la «mascletà» encendió ayer la traca política. Hernández denunció como un ejercicio de censura la retirada de la lona publicitaria que incluía una fotografía suya de gran tamaño poco después de haber sido instalada y no dudó en señalar al gobierno municipal como responsable de esta decisión. No obstante, el presidente de la JLF, Jaume Bohigues, justificó la medida alegando que no era oportuno exhibir la imagen de un candidato a la alcaldía y comentó que se había tomado la decisión tras consultar con el área jurídica de la junta. No obstante, Bohigues reconoció haber recibido llamadas «del ayuntamiento y de diferentes partidos políticos» y, según dijo, «pensamos que tienen razón». El alcalde de Alzira, Diego Gómez, negó que se haya adoptado acuerdo alguno en el ayuntamiento relacionado con la retirada de la lona que promocionaba el despacho de abogados de José Andrés Hernández y defendió que se trata de una cuestión privada del afectado con la JLF.

La polémica saltó por la mañana cuando el candidado del PP a la alcaldía acusó al tripartito de haber obligado a la Junta Local Fallera a retirar un anuncio de su despacho profesional ubicado en la tarima habilitada en la avenida Santos Patronos. «Quiero denunciar este hecho porque entiendo que se trata de un ejercicio de censura más propio de otras épocas que a los actuales gobernantes tanto les gusta recordar», señaló Hernández. El anuncio estaba encabezado por el nombre del también portavoz del PP, la relación de servicios que ofrece como abogado y los datos de contacto mientras que el lateral, de arriba a abajo, estaba ilustrado con una foto de medio cuerpo similar a las que utiliza en la precampaña.

El líder del PP defendió que «más que con una finalidad publicitaria» los anunciantes contratan estos anuncios «con el ánimo de colaborar económicamente con la JLF, entidad que este año ha reconocido atravesar dificultades económicas», recordó.

Pero no todos han visto en ese anuncio esa misma voluntad benefactora. «Sé que publicita su despacho de abogados, pero lo hace con la misma imagen que utiliza para promocionar su campaña electoral. No tengo nada contra él, al fin y al cabo, esas publicidades aportan ingresos a la JLF, pero no puedo poner una imagen de un candidato», incidió Jaume Bohigues.

Diego Gómez lamentó la acusación «partidista» del candidato popular sin haber contrastado la versión municipal, si bien el edil del PP aseguró que le había llamado un miembro del equipo de gobierno para comunicarle «que se había decidido retirar». «Al final, no publicito nada que no sea verdad, tiene que ver con mi esfera personal pura y dura y lo pago de mi bolsillo», defendió Hernández, mientras recordaba que ha usado ese mismo anuncio en numerosas ocasiones para colaborar con distintas entidades festivas. La inclusión, esta vez como novedad, de la foto se deriva del importe abonado por el anuncio, alegó. «Este tipo de publicidad no la he inventado yo», zanjó.