À Punt irrita a la JLF al emitir una foto de la fallera mayor de Alzira en bragas

Los límites del humor siempre son difusos. La delgada línea que separa aquello que provoca carcajadas de una broma soez o de mal gusto todavía provoca grandes controversias. La última la ha generado un gag del programa «Assumptes interns», emitido la noche del martes en la televisión pública valenciana, À Punt. El espacio, presentado por el cómico Pere Aznar, decidió bromear sobre las dificultades de las falleras a la hora de ir al baño y para ilustrar el supuesto invento que permitiría aliviar a las mujeres valencianas no se le ocurrió nada mejoer que recurrir a la actual Fallera Mayor de Alzira, Mercedes Bohigues, que primero apareció con unas gafas de sol ficticias enfundada en el traje oficial y después en paños menores.

El vídeo, que se ha hecho viral en las redes sociales, ha incendiado la capital ribereña y ha generado un profundo malestar en la Junta Local Fallera, que emprenderá acciones legales contra la televisión valenciana: «No vamos a permitir que se vulnere la imagen de la fallera mayor de Alzira de esa manera», comentó ayer el presidente de la JLF, Jaume Bohigues, quien, además, es el padre de la joven.

«Assumptes interns» se dedica a satirizar la idiosincrasia valenciana. El programa nocturno del martes tuvo como invitada a la fallera mayor de València, Miriam Civera. Dos de sus colaboradoras propusieron diversas ideas para hacer más cómodo el día a día de las falleras, entre ellas un método infalible que resolvería los apuros al ir al baño. La imagen de Mercedes Bohigues ilustró la metodología empleada: con solo apretar el botón de un mando a distancia, la falda y el cancán se alzaban automáticamente, quedando en ropa interior. Pese a tratarse de un montaje, la imagen ha molestado tanto a la propia fallera como a la junta local alcireña.

«Esa imagen no se debería haber utilizado. Cuando pasen fallas tomaremos las medidas judiciales que hagan falta. No vamos a permitir que se vulnere la imagen de la fallera mayor de Alzira de esa manera», aseguró Bohigues, que añadió a continuación: «Pedimos explicaciones a los responsables del programa de inmediato y nos aseguraron que fue una fotografía escogida al azar. Al azar puedes elegir a cualquiera, pero no a la Fallera Mayor de Alzira».



Padre dolido

Bohigues lamenta que la broma se les fuera de las manos: «Ver esa imagen es el colmo. Que aparezca con gafas de sol, pese a que hemos peleado contra esa costumbre, tendría un pase. El resto del vídeo, no. Entendemos que se busca hacer humor y es una broma, pero seguro que tenían personas para hacer de modelo en vez de usar a la fallera que representa a Alzira, una ciudad tan importante en el mundo de las fallas. Y hablo como presidente de junta de las fallas de Alzira, si lo hiciera como padre lo haría mucho más dolido», adujo.

El vídeo fue uno de los temas más comentados ayer. El propio presidente de la junta reconoció haber recibido decenas de mensajes a los pocos minutos de la emisión del programa. Su contenido fue calificado como «machista y denigrante» por algunos integrantes de la JLF.