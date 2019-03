À Punt retira el montaje fotográfico de la fallera mayor de Alzira en bragas

À Punt ha retirado de su página web el programa de «Assumptes interns» en el que se utilizó un fotomontaje de la fallera mayor de Alzira, Mercedes Bohigues, en ropa interior tras anunciarse la presentación de demanda por parte de la Junta Local Fallera alcireña. Ayer ya no se podía visionar, lo que no impide que el vídeo siga circulando por las redes sociales. Sobre la polémica se pronunció el alcalde de la ciudad, Diego Gómez, que denunció la imagen «denostada y ridiculizada de la mujer que se hace en este programa». Pese a que fuentes de la televisión pública aseguraron a la agencia EFE que lamentaban «si alguien había podido sentirse ofendido», ni la junta local ni la propia Bohigues han recibido mensaje alguno de disculpa.

Gómez y su partido (Compromís) han defendido siempre la puesta en marcha de la nueva televisión pública, pero el alcalde no tuvo reparo a la hora de defender a la fallera mayor de la ciudad y de atacar con dureza a À Punt: «Lamento la imagen ridiculizada de la mujer que se hace en el programa. A pesar de que está en un contexto de humor, ahora estamos luchando contra la violencia machista, la lucha de las mujeres a la que apoyamos desde las instituciones; ridiculizar a la Fallera Mayor de esta forma, no tocaba. Este punto es el que más me preocupa y tengo que manifestar que sin mujeres no hay fallas. Ahora toca disfrutar de las fiestas y apoyar a Mer Bohigues», comentó Gómez.

La máxima autoridad municipal y también presidente honorífico de la Junta Local Fallera reprobó, asimismo, que se hubiera utilizado la imagen de Bohigues sin permiso. También hizo hincapié en su apoyo a la fallera mayor, «como mujer y como reina de las fiestas de la ciudad que representa a todas las mujeres falleras de Alzira».

La de Gómez no es la única reacción política que tuvo lugar ayer sobre la polémica generada por el espacio que presenta el humorista Pere Aznar. La exalcaldesa y diputada del Partido Popular Elena Bastidas salió en defensa de Bohigues, si bien su mensaje en redes sociales buscaba también atacar a la televisión pública. «Ese es el programa de ¿humor? en el que se hace mofa de nuestra fallera mayor», comentó la popular, que añadió: «Intolerable e inaceptable que en una televisión pública que pagamos los valencianos se degrade de esta manera a la mujer valenciana y alcireña».



Límites del humor

También se pronunció al respecto el concejal y teniente de alcalde Ivan Martínez, que reflexionó sobre machismo y libertad de expresión: «No creo que hacer broma y parodia (aunque sea mala) del traje de fallera o fallero pase los límites del humor. Tampoco la caricatura (que también era mala) de quienes tenemos cargos de representación, políticos o no. No obstante, eliminemos los estereotipos sexistas y de todo tipos para hacer una sociedad mejor con la sátira y la broma, también desde las fallas».