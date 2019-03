Vidal liderará Ciudadanos en Alzira

Miguel Vidal es el hombre llamado a liderar Ciudadanos en Alzira. A la espera de que se haga oficial, Vidal y los afiliados de la capital ribereña recibieron ayer a algunos de los pesos pesados del partido. El candidato a presidir la Generalitat de Cs, Toni Cantó, respaldó ayer al joven alcireño que aspirará a la Alcaldía y no pudo ocultar la buena sintonía que hay entre ambos: «Estoy feliz con el trabajo del partido en Alzira y con el candidato que espero que tenga. Su labor y su trayectoria hablan por él, estoy contento por el trabajo que ha realizado y estoy seguro de que en un partido como el nuestro eso tiene recompensa», aventuró Cantó. Junto a él también estuvieron María Muñoz, la número uno para el Congreso de los Diputados por València, María José García y Vicente Ten.

Cantó acompañó a Vidal y a los concejales María José Llopis y José Luis Ruiz a visitar las fallas alcireñas. Casualmente, coincidieron con los candidatos del Partido Popular, Isabel Bonig y José Andrés Hernández, en mitad de la calle Pérez Galdós.

Tanto Vidal como Cantó se mostraron confiados de cara a las próximas elecciones, que en el caso de Alzira se aventuran bastante reñidas. «Nuestra idea es luchar por la Alcaldía. Podemos ofrecer a la gente algo diferente a lo que se está haciendo ahora. Creemos que se está aplicando una política del siglo XX, nosotros queremos llevar a cabo medidas que tengan una repercusión real sobre toda la ciudadanía», comentó al respecto Vidal. También se manifestó en esa línea Cantó: «Veo la posibilidad de encabezar un gobierno que tumbe al tripartito en la Comunitat Valenciana y esperamos que eso ocurra también aquí en Alzira».



Apoyo a las empresas

Para Vidal, las prioridades para la capital ribereña están claras: «Lo más importante ahora mismo, desde nuestro punto de vista, es realizar una rebaja fiscal, pedir la revisión catastral y bajar el tipo impositivo para que todas las familias de Alzira lo puedan notar. También consideramos indispensable que se lleven a cabo políticas que reactiven el comercio, porque vemos muchas empresas que cierran y, al final, Alzira se convertirá en una ciudad dormitorio».

En ese sentido, aseguró que la patronal no se ve respaldada por el tripartito: «Los ayuntamientos no hacen caso a las asociaciones empresariales, en el caso de Alzira, tienen muy buenas ideas pero no han sido respaldadas por el gobierno local.Cuando demos a conocer nuestro programa electoral se verá que queremos poner en marcha una revolución, como por ejemplo, con la creación de la Cátedra de Inteligencia Artificial en el ayuntamiento, que tenga una aplicación directa tanto en los centros educativos de la ciudad como a través de la Industria 4.0 en todas las empresas de Alzira».

Cantó aprovechó su visita a la capital ribereña para criticar el regreso a la gestión pública directa del hospital alcireño: «Estamos viendo como se siguen tomando recetas antiguas y se ideologiza con campos en los que no se debería. El ejemplo claro es la reversión del hospital de Alzira, que en vez de traer ventajas a los ciudadanos ha traído inconvenientes», adujo.