Se encuentra una cartera con mil euros en Algemesí y la entrega a la policía

«Lo primero que pensé fue que, si era de alguien que necesitaba el dinero igual que yo, le iba a hacer una putada si me lo quedaba y me fui directamente a la policía, ni se me pasó por la cabeza quedármelo». Son las palabras de María José, una vecina de Algemesí que se encontró una cartera repleta de billetes y, sin siquiera llegar a contarlos, la recogió y la entregó a la Policía Local para que intentara localizar al propietario.

El recuento en el retén confirmó la sospecha inicial: la cantidad que contenía superaba ligeramente los mil euros. María José admite que, muy probablemente, no todo el mundo hubiera actuado igual y comenta que, aunque el dinero le hubiera venido «superbien» -«trabajo a media jornada»-, no se arrepiente. «Siempre he pensado que lo que no quieres que te hagan a ti no lo hagas a los demás y si hubiera perdido yo el dinero me gustaría que la persona que lo encontrara lo llevara a la policía», incidió, mientras comentaba que algunos conocidos le han dicho «de todo» por no haberse quedado el dinero, «pero prefiero dormir tranquila a quedarme con algo que no es mío», apostilló.

Esta vecina de Algemesí localizó la cartera cuando se encontraba en la plaza del Teular el viernes 1 de marzo a mediodía. Observó un billetero negro de varón sobre un banco, lo abrió y comprobó que estaba lleno de billetes. Al parecer, también contenía algunas monedas. Lo recogió y fue directamente a entregarlo a la Policía Local. La cartera no contenía documentación oficial que pudiera identificar al propietario y las gestiones realizadas por los agentes en base a otros indicadores que contenía en su interior -al parecer unos tíquets, explicó esta vecina- no han dado resultado. La persona con la que se ha podido contactar asegura no haber perdido nada.

El Ayuntamiento de Algemesí ha abierto un expediente para notificar públicamente el hallazgo en la vía pública de una cantidad de efectivo indeterminada a fin de que el legítimo propietario pueda reclamarla -para ello deberá acreditar debidamente que le pertenece-, y si transcurridos dos años nadie se interesa por el dinero se entregará a la vecina que encontró la cartera en la calle.

María José incide en que ni se le pasó por la cabeza quedarse el dinero. «Pensaba que si alguien lo necesitaba le iba a amargar el mes, igual era una persona mayor que lo había sacado para pasar el mes -era día 1- y se lo iba a arruinar», incidió.

Cabe señalar que no es la primera vez que una persona que encuentra en la calle una cantidad importante de dinero la entrega a la Policía Local para que pueda localizar al propietario y devolvérsela. De hecho, el pasado verano, la Policía Local de Cullera recibió un goteo de carteras que habían aparecido extraviadas en el paseo marítimo y otras calles de la localidad. Pertenecían mayoritariamente a turistas y la presencia en las mismas de documentación permitió localizar en varias ocasiones a los propietarios. Una de ellas también contenía mil euros, que fueron devueltos al titular.