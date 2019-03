Mujeres de Benicull impulsan una alternativa a Tyrius tras recibir la charla de un cura

Un grupo de vecinas de Benicull ha impulsado una asociación alternativa al sentirse defraudadas con el modelo de mujer que promueve el colectivo de Amas de Casa-Tyrius. Se sienten contrariadas por la programación de actividades que realiza. ¿La gota que colmó el vaso? Para celebrar el Día de la Mujer Trabajadora del pasado 8 de marzo, las responsables de Tyrius organizaron un conferencia sobre la mujer que protagonizó un cura. El representante de la Iglesia católica que se limitó a leer fragmentos de los Evangelios y a ordenar una oración colectiva.

Tras el sermón del párroco, se procedió a emprender una merienda y un paseo por la localidad. No hubo más. Ni menciones a la declaración del día internacional propiciado por la ONU, ni recuerdos a las mujeres asesinadas ni reivindicaciones de igualdad de género. Esa actividad, según denuncia Isabel Castilla, la mujer que capitanea el nuevo colectivo feminista, estaba avalada por el consistorio de Benicull, que no organizó actos adicionales y cuya alcaldesa, María Amparo Giner, de Units per València, aceptó en el pleno que los actos de Tyrius se convirtieran en la agenda municipal para ese día.



Charla «inoportuna»

«De poco nos ha servido en estos cuatro años tener una alcaldesa, puesto que no se ha diferenciado en nada de cuando han gobernado hombres», afirmó ayer de forma airada Castilla, que también es concejala del ayuntamiento de la coalición Gent per Benicull-Compromís. En cuanto al acto organizado por Tyrius argumentó: «Nos parece absolutamente vergonzoso que para celebrar el Día de la Mujer se escoja a un hombre para pronunciar una charla en un día tan señalado para nosotras. Con tantas mujeres preparadas que hay en el mundo y no se les ocurre nada más que llamar a un hombre. Y encima, se trataba de un cura. Para acabar de completar el panorama, vino a hablarnos de los evangelios. Nos parece que ha llegado el momento de crear algo diferente que dé voz a todas aquellas mujeres que no se ven representadas por esta manera tan retrógrada de entender el papel de la mujer en la sociedad del siglo XXI».

El colectivo busca «crear un espacio de encuentro, de intercambio, de reflexión y de trabajo desde una perspectiva feminista, promoviendo sociedades sin desigualdades de género. Igualmente, promover y efectuar cuantas actividades sean necesarias para la formación, educación y coeducación en materia de igualdad entre sexos y promocionar el liderazgo femenino, visualizándolas, empoderándolas, trabajando para lograr la igualdad entre mujeres y hombres».



Responsabilidad municipal

La concejala de Compromís preguntó a la alcaldesa en el último pleno si el equipo de gobierno iba a organizar actos alrededor del Día de la Mujer pero la primera edil dio por buena la programación de las Amas de Casa Tyrius, convirtiéndola de facto en actividad municipal. Castilla criticó ayer a la alcaldesa, «que forma parte de forma activa de la asociación de mujeres».

No es usual la formación de colectivos de amas de casa alternativos a Tyrius, una asociación con un gran arraigo en la comarca y en el territorio valenciano de la que forman parte miles de mujeres. Sin embargo, no es la primera ocasión que se critica la programación de ese colectivo, cuya capacidad de convocatoria es extraordinaria, como demuestran los actos que realiza.