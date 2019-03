Un hostelero de Sueca luchará por ser el mejor tirador de cerveza de España

Sorprende cómo un acto tan simple, que se enuncia tan fácilmente, «tirar una caña», llega a esconder un ritual de tanta enjundia. Desde el otro lado de la barra puede parecer, incluso, un asunto casi místico: el proceso para tirar una cerveza es conocido por casi todo el mundo „empezar con el vaso en diagonal y endezarlo al final para coronar la caña con espuma„ y, sin embargo, en ningún sitio el resultado es el mismo. Cada cervecero tiene su lugar preferido, el local en el que, asegura, se tomó la mejor caña de su vida: una taberna de València, una tapería en Madrid, un pub de Londres. Pero quizá no hay que irse tan lejos para encontrar la que es ahora, como mínimo, una de las mejores cañas del país. El barman de Sueca Francisco Javier Renovell, Javi para sus conocidos, es uno de los quince finalistas del Campeonato Nacional de Tiraje de Cerveza de Estrella Galicia, el torneo más prestigioso a nivel nacional en materia de servir cerveza, que se celebrará el próximo 9 de abril.

Gerente del Bonestar Bistro de la capital de la Ribera Baixa, Renovell se clasificó para la final nacional después de quedar subcampeón, el pasado mes de noviembre, del campeonato autonómico. «Toda una sorpresa», según contó a Levante-EMV, ya que se trataba de la primera vez que competía en un evento de este tipo. El ganador de la Comunitat Valenciana, Manuel Barragán, de Elda, ya contaba con una carrera en otros certámenes, y el año pasado ganó varios premios además del autonómico de cerveza. «Lo hizo muy bien. Esa experiencia se notó, sobre todo, a la hora de enfrentarse al jurado. No es lo mismo tirar una caña para un cliente al que conoces que para un jurado que está examinándote, mientras te toman fotos y te graban», recordaba Renovell sobre el certamen.

A pesar de su nerviosismo, pudo apañárselas para controlar el pulso y escanciar unas buenas cervezas. Al final, es algo que lleva haciendo toda la vida, desde que abriese su primer local en el Perelló con 19 años, después de volver de la mili. Aquello fue su primer reto en solitario, que no su iniciación en la hostelería: «Mis padres han tenido un local toda la vida. Me crié sobre una caja de botellines girada, para poder llegar a la pica y lavar los platos», rememoraba. Desde 1995 se ha dedicado a la restauración de forma ininterrumpida, tiempo en el que ha podido «servir muchísima cerveza». No obstante, en el Bonestar Bistro que regenta ahora no es él el encargado de tirar las cañas. «Me ocupo sobre todo de la gerencia y la atención en el salón. Puedo tirar cuatro, diez, quince cañas alguna vez, pero depende del día. Mentiría si dijese que son muchas al cabo de la semana», explicó mientras se preparaba para realizar la demostración de su ritual. «No hay secreto. O más bien, no hay ningún truco en la manga, los pasos están claros y todo se hace a la vista». Es una de esas labores que hacen buena la dicha de que la práctica hace al maestro.

Tres cervezas en minuto y medio

Como toda competición, sea del ámbito que sea, el torneo de tiraje de cerveza cuenta con varias fases y unos criterios a valorar por el jurado. Cada camarero tenía un minuto y medio para servir tres dobles de barril, en primer lugar, y otro minuto y medio para servir tres botellines en sus correspondientes vasos, todo ello mientras explicaba el proceso y respondía a varias preguntas del jurado sobre historia, ingredientes y otros aspectos de la mitología cervecera. El examen valoraba la maestría en cada uno de los seis pasos que conforman cada tirada „cinco en el caso de la cerveza de botellín„, que Renovell explicó mientras repetía el proceso. Lo hacía en una misma acción fluida para las tres cañas, sujetando con los dedos de una mano una copa mientras con los restantes activaba la palanca que vertía el dorado líquido sobre el vaso de su otra mano. Un malabarismo innecesario, ya que en noventa segundos hay tiempo suficiente para echar las tres cañas por separado. No obstante, este era su método, la costumbre que ha asumido tras toda una vida tras la barra, y que le ha colocado entre los mejores.



Mil euros y el peso en cerveza

Así, el próximo 9 de abril, en el salón gourmet del IFEMA, Feria de Madrid, tendrá lugar el certamen que dirimirá al mejor barman de España en tiraje de cañas. El premio, 1.000 euros y el peso del ganador en cerveza, aunque nada comparado con el diploma que acredite la hazaña. La última ganadora, Davinia Martínez, de Orihuela, se clasificó para la final después de quedar segunda en el certamen autonómico. Al igual que Renovell. «Esperemos que el hito se repita», bromea, medio en serio, el suecano, aunque afirma que para él llegar a finalista de la Comunitat Valenciana ya era para sentirse ganador. «Imagínate ir a Madrid». Allí ha llegado desde Sueca.