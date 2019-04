La lluvia multiplica los daños que provoca la plaga de jabalíes

Las últimas lluvias, con registros próximos a los cien litros en la Murta o Antella, han sido muy beneficiosas para el campo tras más de tres meses sin apenas precipitaciones, aunque también han dejado el terreno abonado para los jabalíes que, al encontrar la tierra reblandecida, vuelven a causar estragos en los cultivos. No se trata de algo puntual. La situación se repite en muchos campos ubicados cerca de barrancos o zonas montañosas, ya sea en Alzira o en los municipios del Valle de Càrcer, por citar algunos ejemplos. «Es como si se hubiera abierto la veda, vuelven a campar por todas las zonas agrícolas», relata el vicepresidente de AVA, Bernardo Ferrer. La reactivación de esta fauna salvaje tras un invierno muy seco genera un riesgo añadido para el tráfico, ya que en los desplazamientos que las manadas de jabalíes suelen realizar por las noches cruzan todo tipo de carreteras. Esta semana aparecía un ejemplar atropellado en la carretera de Sumàcarcer a Sellent, a la altura del término municipal de Cotes. Cabe señalar que algunas montañas de esta subcomarca de la Ribera se vieron afectadas en 2016 por el incendio originado en Bolbaite, lo que propicia que la fauna baje a los campos en busca de alimento.

El agricultor alcireño Enrique Sanchis, propietario de un campo junto al barranco de la Murta, manifestaba ayer su indignación tras encontrar parte de su parcela y otras colindantes literalmente «rotovatadas». «Es impresionante la 'maldad' (sic) que han hecho, todos los campos están tractorados», incidió, mientras estimaba que la manada que en las últimas noches ha recorrido esta zona del término debía ser numerosa. En su campo, incluso han arrancado un árbol.

«El ciclo biológico del jabalí va en consonancia con la temperatura y ahora empiezan a bajar a por comida. Después de un invierno sin lluvia en el que la tierra estaba dura, ahora la encuentran húmeda y tienen facilidad para escarbar en busca de comida y es cuando se vislumbran los destrozos», incide Ferrer, que no duda en criticar «la dejación de funciones» tanto de la Conselleria de Agricultura como de la Delegación del Gobierno pese a los daños que esta fauna salvaje está provocando en la agricultura. «Las administraciones permanecen impasibles, el agricultor tiene claro que si no hay daños personales no van a actuar y son los responsables de lo que pueda pasar», incidió. El dirigente de AVA defendió que debe haber un «equilibro» en el que quepan todos, fauna y agricultores, y alertó de que mientras no se realice ninguna acción de control de jabalíes «la población se multiplica cada año prácticamente por diez».