Hijos de un preso republicano exigen que se deje de homenajear a su delator

El año pasado volvió a celebrarse en Carcaixent el premio Pascual Peralt de teatro amateur tras seis años de ausencia, después de que el grupo de teatro local Ágora lo recuperase con la colaboración del ayuntamiento del municipio. Sin duda, una buena noticia para el teatro en Carcaixent, que volvía así a ser un centro neurálgico en la Ribera para la cuarta de las artes. La historia del retorno del premio, sin embargo, no acaba aquí. Jose Luis Pérez y Emilio Pérez, hijos del ya fallecido Pascual Pérez, abanderan una iniciativa contra el certamen del que buscan, si no que se cancele, sí un cambio de nombre. Su objetivo, que cejen los homenajes a Pascual Peralt. Cuenta con una vertiente en su biografía no tan amable como la relacionada con el teatro: falangista reconocido, en los primeros años de la posguerra informó a los servicios de la dictadura sobre la actitud izquierdista del padre de José Luis y Emilio Pérez. Un testimonio por el que Pascual Pérez fue enviado a un campo de concentración en Navarra.

Por ello, cuando en 2018 se confirmó que el certamen de teatro volvía a celebrarse bajo el mismo nombre, Pascual Peralt, los hermanos José Luís y Emilio Pérez recibieron la noticia como un puñetazo en el estómago. Pasado el estupor inicial, se pusieron manos a la obra para tratar de impedir el certamen. «No se puede homenajear a un delator», afirma enojado José Luis a Levante-EMV. Ellos mismos investigaron y consiguieron la documentación que probaba la historia de aquel hecho: después de que Pascual Pérez fuese detenido en Navarra, el jefe del Batallón disciplinario de la ciudad solicitó un informe al ayuntamiento para valorar si existían causas para encarcelarle. Peralt redactó dichos informes contra Pascual Pérez, en los que le calificó de «entusiasta rojo» y «enemigo potencial del régimen». Los escritos fueron enviados a la Junta de clasificación y revisión de Xàtiva y al jefe del Batallón de trabajadores de Elizondo; por ellos, Pérez fue recluido en un campo de concentración navarro. Lo que pasó allí, y en Carcaixent a su vuelta, no está recogido en ningún papel, pero sí en la memoria de sus hijos José Luís y Emilio. El aislamiento social, el desprecio y las burlas de otros vecinos afines al régimen fueron la tónica habitual para la familia Pérez en los años de la dictadura franquista.

Con la historia en la mano, los hermanos Pérez acudieron al ayuntamiento de Carcaixent. Tras un intento de concertar una reunión en verano con el responsable de Memoria Histórica, Carles Albert, en septiembre registraron una petición formal en la que contaban su historia, adjuntaban los documentos oficiales que la atestiguaban y pedían que se retirase el premio de teatro, o al menos el nombre de Pascual Peralt. En noviembre llegó la respuesta: el gobierno municipal comprendía el «sentimiento de la familia» y entendía «las difíciles circunstancias vividas por su padre»; no obstante, afirmaban que no existía «obligación de modificar el nombre del certamen» dado que éste no representa una exaltación o conmemoración del alzamiento militar, la Guerra Civil o la posterior dictadura, los hechos que la actual Ley 52/2007 de Memoria Histórica contempla como causas que obligan a la intervención de la administración pública. Muy a pesar de los hermanos Pérez, que no entendieron cómo el ayuntamiento obviaba las acciones que enviaron a su padre a un campo de concentración, el nombre de Pascual Peralt volvió a presidir los premios de teatro amateur de Carcaixent en su retorno en 2018. La gala de entrega de galardones, celebrada el 1 de diciembre, regaló una de esas maravillosas ironías que a veces guarda la vida cuando se desveló el nombre de la ganadora de la Mejor Obra: «Presas»... Ambientada en una cárcel durante la posguerra española.



Nuevo intento en marzo

El pasado mes de marzo, José Luis y Emilio Pérez volvieron a cursar otra petición después de que en enero, el Ayuntamiento de Carcaixent realizó un homenaje a cinco vecinos represaliados en los campos de concentración nazis. Una actuación que los hermanos Pérez alababan, pero que según subrayaron ponía de manifiesto un agravio comparativo con su padre. El ayuntamiento no respondió a este último requerimiento. Francesc Salom, alcalde de Carcaixent, señaló a este diario que la postura municipal separa las acciones que Peralt hiciese en la posguerra, y la ideología que profesase, de su aportación al mundillo teatral de Carcaixent, por la que incluso se le concedió la Medalla de Oro de la localidad en el año 2000. Además, el primer edil afeó a los hermanos Pérez su negativa a reunirse y tratar su denuncia, oferta que les han trasladado «en múltiples ocasiones». José Luís, por su parte, lo justificó por la «cobardía» que el ayuntamiento, a su parecer, ha mostrado hasta ahora. Por último, Carles Albert, regidor de Memoria Histórica, abrió la puerta a revisar el caso «con más tiempo» en el marco de una moción aprobada en el consistorio municipal el pasado mes de marzo por la que se estudiará el periodo de posguerra y dictadura en Carcaixent. A la espera queda la sentencia sobre el nombre Pascual Peralt.