Sueca y Cullera exigen una rápida reconstrucción de sus playas

Las localidades más turísticas de la Ribera ya miran al verano con esperanza tras una Semana Santa en la que no pudieron explotar en todo su potencial las posibilidades de las playas. Sueca y Cullera han reclamado una reunión de urgencia con Demarcación de Costas para evaluar los daños del temporal y poder actuar con rapidez ante el inminente comienzo de la época estival, en la que las dos ciudades se llenan de turistas a la búsqueda, sobre todo, de sol y playa.

Las fuertes lluvias registradas la pasada semana han dañado algunas infraestructuras de la zona baja de la Ribera pero sobre todo provocaron el desbarajuste en los niveles de arena, que se distribuyó anegando algunas zonas y vaciando otras. Es por ello, que los ayuntamientos se han puesto manos a la obra para intentar solucionar lo antes posible una situación que podría mermar el potencial turístico de la Ribera Baixa, más si cabe tras una Semana Santa muy deficiente para la ocupación hostelera por las constantes precipitaciones y la inestabilidad climática.

Si en anteriores temporales de invierno se tuvieron que lamentar grandes daños y suciedad acumulada, el actual ha estado caracterizado por la arena. Mucha de las playas de El Perelló, Sueca y Cullera han visto menguar la cantidad, por lo que se vuelve a reclamar a Demarcación de Costar una regeneración integral que no se completó en los anteriores azotes climáticos. El fuerte oleaje y las sacudidas del viente provocaron por ejemplo que en El Perelló la arena se adueñase de los parques colindantes a las zonas de recreo junto a las playas. El temporal ha afectado en la zona en el momento en el que Demarcación de Costas estaba trabajando con el trasvase de 5.000 metros cúbicos de arena de Gandia a El Perelló, por lo que los efectos positivos de ese movimiento se han visto anulados.

En Cullera, la reposición de arena también se observa como prioritaria. El concejal de Playas, Salvador Tortajada, dijo que no había que lamentar que las playas de Cullera se llenasen de cañas y residuos procedentes del río Xúquer (como sí ha sucedido en anteriores ocasiones) pero exigió que los trabajos de regeneración no se demoren para no perjudicar al sector turístico y al hábitat de flora y fauna de la zona. Cullera aún sigue a la espera del trasvase de arena prometido después del anterior temporal y que debía de llevar a las playas ribereñas un total de 15.000 metros cúbicos de arena. En Cullera, a lo largo de sus catorce kilómetros de playas, sí que se registraron algunos daños importantes que el ayuntamiento ya trabaja para rehabilitar.



Competencias

En Sueca se ha vivido una situación similar. Durante todo el año se ha estado trabajando en el acondicionamiento de las playas, subsanando algunos problemas como consecuencia de anteriores temporales de lluvias fuertes. Sin embargo, el de la semana pasada ha vuelto a ocasionar problemas. La concejal de Playas de Sueca, Pilar Moncho, afirmó ayer que las competencias de las playas deberían estar en manos de la administración autonómica y los ayuntamientos porque son «los que mejor conocen en qué situación se encuentran y los que pueden tomar medidas más efectivas».

Tanto en la Bega del Mar como en Les Palmeres o Mareny de Barraquetes se ha sufrido merma de arena que los servicios municipales ya trabajan para paliar y tener preparados los espacios de recreo para el buen tiempo, más si cabe con las previsiones que se ofrecen para el presente fin de semana. También se tuvieron que lamentar daños en las estaciones de rebombero, lavapies o pasarelas. Sueca y Cullera piden medidas urgentes del ministerio.