Arde por segunda vez en dos años una industria de plásticos de la Pobla Llarga

El fuego volvió a poner contra las cuerdas a una planta de reciclaje de plásticos situada en un polígono industrial de la Pobla Llarga. La nave sufrió ayer su segundo incendio en menos de dos años. Varias balas empezaron a arder alrededor pasadas las 15,00 horas, aunque afortunadamente éstas se encontraban en el exterior de las instalaciones, por lo que las llamas no afectaron a la estructura de la empresa. Ante la posibilidad de que el humo causase problemas a la población, el ayuntamiento recomendó cerrar las ventanas de las viviendas tras conocer el suceso.

Según fuentes del consorcio provincial, se presentaron en el lugar efectivos de Xàtiva, Ontinyent, Gandia y Silla, así como un jefe de sector y el oficial de guardia. El fuego se originó alrededor de las 15,16 horas en una planta de reciclaje de plásticos que se encuentra en el polígono 12, a las afueras de la Pobla Llarga, concretamente en dirección a Rafelguaraf. La combustión de las balas de plástico, situadas en una explanada exterior de la nave industrial, provocó una enorme columba de humo negro, visible en varios kilómetros a la redonda. La empresa se vio obligada a evacuar a sus empleados, según detallaron fuentes municipales.



«Evitar la inhalación»

El consistorio de la Pobla dio un aviso a la población tras conocerse el suceso. «Aunque de momento no supone peligro alguno, rogamos, por precaución, no abrir las ventanas de las viviendas para evitar la inhalación de este humo», alertó el ayuntamiento. Asimismo informó que, debido al incendio, había «caído una línea de alta tensión» y algunas calles de la localidad se habían quedado sin luz. No obstante, los técnicos también se personaron en el lugar para tratar de reponer el fluido, una vez sofocado.

Aunque no ha trascendido, por el momento, la causa del fuego, se da la circunstancia de que ya ocurrió un incidente similar en julio de 2017. La misma planta sufrió un incendio de características similiares en un día en el que la localidad registró dos fuegos casi simultáneos. En aquella ocasión también ardieron varias balas de plástico que la empresa de reciclajes tenía almacenadas, aunque se encontraban al aire libre, como sucedió ayer. El fuego no dañó la estructura de la nave.

Al cierre de esta edición, el incendio seguía activo y los bomberos trabajaban en su extinción. Había afectado una zona de unos 500 metros cuadrados y estaba previsto que cinco dotaciones permanecieran en la nave industrial.