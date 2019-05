Alberic Unit denuncia el mal estado de los colegios y el retén

La formación Alberic Unit denunció ayer que algunas instalaciones de la localidad, como los colegios y el retén polical, se encuentran en mal estado. El candidato a alcalde del nuevo partido, Alfonso Martínez, prometió que en caso de ser elegido no cobrará hasta reparar la instalación de agua en el colegio Rafael Comenge: «La obra está tasada en 20.000 euros mientras que el sueldo del alcalde son 35.000, pues me sobran 15.000 para otros arreglos», comentó al respecto y añadió: «Es muy triste tener a niños pequeños en instalaciones tercermundistas, cuando repararlas cuesta tan poco». También reprochó que el ayuntamiento se acogiera al Pla Edificant pero no haya llevado a cabo ninguna actuación.

Asimismo, recordó que el retén permanece cerrado desde hace cinco meses tras el desplome de una casa adyacente «pero los policías aún usan las instalaciones, como por ejemplo los vestuarios. Eso es un peligro para su propia integridad. Es intolerable tener a trabajadores públicos en semejantes condiciones», aseguró.