El alcalde de Alcàntera del Xúquer logra un 9-0 ante una lista de cuneros del PP

El alcalde de Alcàntera de Xúquer, Julio García, agota un mandato que ha resultado cómodo gracias a la mayoría absoluta que obtuvo en 2015 y se dispone a iniciar otro que se presume un auténtico paseo en barca. El PSOE gobernará sin oposición los próximos cuatro años en Alcàntera tras copar los nueve escaños que conforman la corporación municipal. Nueve de nueve.

El Partido Popular, el único rival en las urnas en la jornada electoral del domingo, había presentado una lista de cuneros o «paracaidistas» -candidatos que no tienen relación con la circunscripción por la que concurren- y el electorado ha castigado esta práctica ya que únicamente cosechó el 7,60% de los votos (60) frente al 25,83 % que obtuvo hace cuatro años. Los populares lograban entonces dos concejales.

Julio García se convierte además en el candidato con mayor apoyo popular de la Ribera al haber recibido el 86,44 % de los sufragios emitidos el domingo.

«Nunca en mi vida me lo hubiera esperado», admitió ayer García, mientras señalaba que el recuento fue para él emocionante ya que fue un goteo continuo de votos socialistas. «Se te pone la piel de gallina al ver que la oposición no está sacando nada». García, no obstante, no duda en señalar que esta situación no es buena desde el punto de vista democrático. «Se trata de una situación extraña que no había vivido nunca, pero no es bueno que no haya oposición. Lo más bonito en democracia es que cada uno opine, aporte ideas y que éstas se apliquen cuando son buenas para el pueblo. Todo lo que se ha planteado en este mandato lo hemos intentando desarrollar y, además, sin ninguna discusión», detalló el alcalde de Alcàntera.

García aseguró haber recibido numerosas felicitaciones de amigos y conocidos tras esta rotunda victoria, aunque ninguna, dijo, de la dirección del partido. Por otra parte, comentó no conocer antecedentes de un ayuntamiento monocolor como el que se constituirá en Alcàntera el próximo 15 de junio.

«Aunque fuera una lista de cuneros yo pensaba que el PP sacaría al menos uno o dos concejales. Al no presentarse Compromís creía que, yéndonos mal, podríamos sacar siete concejales, pero al final sacamos nueve de nueve», manifestaba ayer todavía sorprendido Julio García, al tiempo que incidía en que se trata de una situación «extraña que nunca había vivido».



Acto de presencia sólo el 26M

El líder socialista de Alcàntera comentó que nadie del PP se acercó al pueblo durante la campaña electoral de las generales y autonómicas -tampoco hicieron acto de presencia apoderados o interventores el día de las votaciones- y que, en esta ocasión, la joven candidata del PP se presentó a media mañana del domingo en el colegio electoral acompañada de un familiar. «Yo me di cuenta porque no eran del pueblo y llevaban dos carpetas del PP», relató García, «parecía como si les hubieran obligado a hacer acto de presencia y ya está, resultaba todo muy extraño», apostilló. Julio García considera que los vecinos de Alcàntera no conocían a los integrantes de la lista popular «y no les han votado». Según relata, incluso parte del electorado local que situaría en el espectro de la derecha entraba en el colegio electoral con la papeleta del PSOE en la mano.