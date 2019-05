Arduas negociaciones decidirán las alcaldías de grandes municipios

Quince de los 47 municipios de la Ribera deberán esperar para conocer con certeza el nombre del nuevo alcalde o alcaldesa. Ningún partido logró en la jornada electoral del domingo la mayoría absoluta y se abre la fase de negociaciones para conformar gobiernos estables. Cierto es que la aplastante victoria de Compromís en Alzira y Sueca o la del PSOE en Algemesí dejan poco margen para la sorpresa, incluso en el caso de afrontar un gobierno en minoría. En otras localidades, en cambio, el abanico de posibilidades es más amplio ya que la aritmética ofrece diferentes alternativas.

Carcaixent es uno de los casos más llamativos. La victoria electoral de Compromís no garantiza a Paco Salom mantener la alcaldía. Es más, las posibles alianzas con partidos de izquierdas no suman los once votos que determinan la mayoría absoluta y en el horizonte se vislumbra una negociación para conformar un tripartito de centro-derecha (PP, Units per Carcaixent y Ciudadanos) que daría un vuelco al ayuntamiento.

También es una incógnita el nombre del futuro alcalde de Càrcer. La lista de Josep Botella fue el domingo la más votada, aunque el candidato de Gent per Càrcer, Juan Peirats, tiene la llave. De su voto depende el color de la futura corporación. Peirats fue concejal con el PP y acabó después al lado de Botella en una lista independiente. Las dos experiencias han acabado mal. Una abstención daría la alcaldía a Botella, cualquier otro acuerdo decantaría la balanza en favor del socio elegido.

También la negociación se impone en Real, Montroi y Montserrat. En el primer caso, el recuento arroja un empate a cuatro escaños entre el grupo del actual alcalde, Àgora, y el PSOE, formaciones que en el pasado han compartido gobierno. Los dos concejales de Ciudadanos pueden decidir quién gobierna, salvo que los dos grupos mayoritarios pacten entre sí. En Montroi, por su parte, la lista de la actual alcaldesa, Vanessa Baixauli (PP), es la más votada y podría reeditar el pacto con los grupos independientes de Emilio Espert y Mauricio Durán, con los que ha gobernado. Con todo, hay otras alternativas, aunque se presumen más complicadas.

También el alcalde de Montserrat, el socialista Josep Maria Mas, puede hacer valer su condición de fuerza mayoritaria. La izquierda tiene mayoría, aunque los rifirrafes del pasado pueden condicionar algunas negociaciones. Un acuerdo con Compromís o Aigua sería suficiente para conformar un gobierno estable.

También las malas relaciones de los últimos años pueden dificultar la negociación en Favara (Compromís y PSOE) o Albalat de la Ribera, donde la izquierda suma diez de los once escaños. EU es con cinco ediles el grupo mayoritario por cuatro del PSOE y uno de Compromís.

Socialistes d' Alginet tienen votos para reeditar el pacto de esta legislatura, aunque el grupo de Alemany sale reforzado del 26M. La izquierda, que ha compartido alcaldía en Catadau, también suma y es previsible un pacto de gobierno entre PSOE y Compromís en Carlet, Guadassuar y Antella.