Compromís concentra en Alzira el «voto útil» de la izquierda y se dispara

La dispersión del voto que auguraba en Alzira una oferta electoral con nueve candidaturas -cinco del espectro político de la izquierda y cuatro de la derecha- no ha sido tal. La lista de Compromís, liderada por el actual alcalde, Diego Gómez, ha concentrado el «voto útil» de la izquierda para proyectarse hacia un resultado histórico para la coalición y el movimiento nacionalista por extensión, al ganar por primera vez unas municipales en Alzira con el apoyo de 8.033 electores (37,98 %). Compromís contará con nueve escaños en la corporación que se constituirá a mediados de junio, tres más de los que tenía en el mandato que ahora finaliza. La lista de Gómez obtenía el domingo 2.401 votos más que en 2015.

La temida fragmentación del voto por la derecha tampoco se producido ya que, a pesar de perder 2.131 votos y dos concejales respecto de las municipales de 2015, el PP ahora encabezado por José Andrés Hernández salvaba los muebles -liderará la oposición con un grupo municipal de seis concejales- tras conseguir mantener a raya tanto a Ciudadanos, un rival directo que aspiraba al «sorpasso» y que se ha estancado, como a Vox, que finalmente consigue un único escaño tras recibir un nivel de apoyo muy inferior al conseguido tanto en las últimas generales como autonómicas. Las otras dos fuerzas que competían en este espectro, Som Valencians y la Falange, apenas han sumado entre las dos 412 votos.

Diego Gómez ha rentabilizado de una forma inesperada incluso para su formación tanto la alcaldía como la gestión del tripartito, hasta el punto que Compromís es la única formación que mejora los resultados de las anteriores municipales y de qué forma.

El PSOE, socio en la coalición de gobierno y previsiblemente el grupo que aportará los votos para consolidar una mayoría de izquierdas -no se puede reeditar el tripartito ante la ausencia de EU-, pierde 709 votos al cosechar únicamente 3.138, en lo que representa el peor resultado en unas municipales -en la historia reciente solo hay un registro peor en unas europeas- y un mínimo histórico por lo que respecta a su representación en el Ayuntamiento de Alzira. Los socialistas se quedan con sólo tres concejales cuando, en base a los resultados de sucesivos comicios, parecía que siempre tenían cuatro escaños consolidados. El resultado deja fuera, de momento, a uno de los concejales más activos y con mayor visión política del anterior gobierno, el responsable de Gestión Urbanística y Servicios Públicos, Fernando Pascual. El resultado también debilita y mucho la posición de la líder del PSPV, Isabel Aguilar, en la negociación con Compromís. Hace cuatro años el PSOE forzó la creación de un cargo de nuevo cuño, el de vicealcaldesa, que no ha sabido o no ha podido rentabilizar.

También se queda por el camino el tercer socio del tripartito, Esquerra Unida, en este caso víctima del fraccionamiento de la izquierda y de la imposibilidad de alcanzar un acuerdo para concurrir en coalición con Podemos, que presentaba lista por primera vez. La lucha fraticida ha dejado a ambas fuerzas sin representación. Con todo, los 887 votos repartidos a partes iguales entre ambas posiblemente tampoco hubieran sido suficientes para obtener un concejal. Cabe señalar que Vox ha conseguido un escaño tras conseguir 1.109 votos.

Ciudadanos, por su parte, se queda con los dos concejales que ya tenía tras mejorar apenas los resultados que consiguió en las municipales de 2015. Con todo, cabe señalar que los 2.092 votos que les asigna el recuento provisional a la candidatura que encabezaba Miguel Vidal son prácticamente el 50 % de los que la formación naranja logró en las mismas urnas, es decir, en Alzira, en las generales de abril, cuando recibió el apoyo de 4.250 electores.