EU mantiene su fortaleza de la Ribera Baixa y Podemos apenas florece

El desencanto se ha instalado en las formaciones políticas situadas a la izquierda del PSOE. El viento provocado por Pedro Sánchez desde la Moncloa y la concentración que impone el denominado «voto útil» han castigado a Esquerra Unida y a Podemos. También su obcecación y resistencia a propiciar coaliciones que permitan frenar la pérdida de votos que impone la dispersión y la no menos temida Ley d'Hondt a la hora de distribuir los escaños. No obstante, ambos partidos no han recibido el mismo correctivo. Mientras Podemos ha quedado retratada como una fuerza residual que apenas ha conseguido sumar cuatro concejales en la comarca, Esquerra Unida ha resistido con mucha dignidad en su feudo de la Ribera Baixa, con un resultado excelente en Polinyà y una cosecha de 25 escaños. Tiene mucho mérito.