El Nítida Alzira gana la liga de 2.ª B y se jugará el ascenso ante La Gomera

Contra viento y marea, el Nítida Alzira FS se ha proclamado brillantemente campeón de liga de Segunda B por primera vez en su historia. En un gran partido, los pupilos de Braulio Correal ganaron 1-4 al Laskorain e hicieron completamente infructuosa la victoria del Lauburu por 5-4 sobre el Zierbena. El Nítida ha tenido que sortear continuos problemas desde pretemporada. Primero, ser encuadrado en un grupo de vascos y navarros que le ha llevado a recorrer más de 15.000 kilómetros cuando equipos madrileños o catalanes no han hecho más de 4.000. Después, una caprichosa sanción de dos encuentros en el Palau d'Esports sin el aliento del cada vez más numeroso público que superó con dos excelentes victorias, 4-3 al Otxartabe y 7-1 al Pinseque Zaragozano. Para colmo de males, un Laskorain que nada se jugaba alojó el partido en su campo de entrenamiento donde no hay gradas y donde una afición que no pobló las gradas podía haber presionado a los alzireños.

En la primera parte, costó abrir la lata. Mediado el primer tiempo, el Alzira se adelantó por medio de Rafa Ara pero minutos después empataron los tolosarras. Los ribereños siguieron insistiendo hasta que en la salida de un córner, al filo del descanso, Xavi empalmó uno de sus cañonazos al que nada pudo hacer el cancerbero. En el segundo acto, el Alzira siguió insistiendo, sabedores que el Lauburu estaba goleando al Zierbena y no podían arriesgarse a que el Laskorain les empatara porque se verían privados del título. Casi en el ecuador Xusi cabeceó un pase de Álvaro desde su campo que daba tranquilidad. A dos minutos del final, con los guipuzcoanos jugando con portero-jugador, Xusi aprovechó una pérdida y desde 30 metros marcó el cuarto a puerta vacía.



Números para la historia

Finaliza así exitosamente una liga en la que el Nítida ha ganado 21 de los 30 partidos con tres empates y solo seis derrotas. Han marcado 131 goles y encajado solo 61 cuando el resto superan los 80 y más de 100 en contra. Reza el dicho que las ligas se ganan contra los pequeños. El conjunto ribereño solo ha cedido dos empates contra el Patatas Gómez Sala de Zaragoza y el Juventud del Círculo Católico de Burgos, 13º y 10º. Las seis derrotas han sido contra equipos de la parte alta de la tabla, que sí han cedido puntos contra descendidos.

La vuelta de siete horas en autobús tuvo el colofón de ser recibidos por una cincuentena de aficionados en la Plaza del Reyno hacia las cinco de la mañana. Tras la fiesta por el título del Valencia, los vecinos tuvieron que aguantar la celebración con fuegos artificiales. La ida de la eliminatoria única de ascenso a Segunda División se jugará el sábado por la tarde o domingo por la mañana contra La Gomera, campeón de uno de los dos grupos canarios y considerado a priori la cenicienta de los campeones.

«No podemos fiarnos en absoluto porque a dos partidos del ascenso a Segunda División, cualquier equipo se crece», afirmó el presidente, Vicent Fontana. El club se halla inmerso en la organización del viaje que debe hacerse en avión a Tenerife y trasladarse por ferry o avioneta a la Gomera, lo que hace más complicado que se pueda ofrecer plazas a los aficionados.