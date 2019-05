Sonia Charco, campeona autonómica en 150 metros en los Juegos Deportivos

A pesar del poco tiempo que lleva especializándose en el atletismo, la joven almusafense Sonia Charco Martín ya ha comenzado a hacerse un destacado espacio en este ámbito tan competitivo.La deportista, de 13 años, consiguió en Castelló el oro en el Campeonato Autonómico Individual Sub 14 (categoría Infantil) de los Juegos Deportivos de la Comunitat Valenciana, en 150 metros individual. En el mismo torneo, también se adjudicó la tercera plaza en 80 metros. Charco forma parte del Club Valencia Esports (Terra i Mar) desde octubre y destaca en velocidad, aunque también practica el medio fondo y el triatlón. En el ranking valenciano, actualmente ocupa la primera posición en 150 m. y la tercera en 80 m. Al mes de empezar a competir ya fue citada para su primer autonómico en pista cubierta en 60 metros, un encuentro en el que alcanzó la victoria por equipos y la plata en individual. Pero sus triunfos no concluyen ahí, dado que es una de las 36 mejores atletas de triatlón A de España (Vallas, Peso y 80 ml). A los diez fue seleccionada como portera del Valencia CF femenino, entidad en la que estuvo tres años, pero no pudo renovar.

Quería seguir haciendo deporte y optó por el atletismo. De hecho, ha participado en numerosas ocasiones en las carreras solidarias que se convocan en Almussafes. Ahora, además, tiene la oportunidad de demostrar su talento en pruebas de competición.