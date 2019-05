El PP de Alzira saca pecho y culpa al estancamiento de C's de frustrar la alternativa

«Nadie daba un duro porque el PP sacara seis concejales». El candidato del PP a la alcaldía de Alzira, José Andrés Hernández, defendió ayer que su formación es la «segunda opción ganadora» de las elecciones, reivindicó que el PP «ha hecho los deberes» al conseguir movilizar el voto para liderar la alternativa al actual gobierno y lamentó que Ciudadanos no hubiera dado «la talla», lo que ha imposibilitado articular esa nueva mayoría. Hernández se mostró satisfecho con el resultado -«cuando das el 100 % y no se consigue el objetivo no tienes motivos para no estarlo», apuntó-, dijo estar «motivadísimo» para liderar la oposición municipal, aunque anunció que el jueves pondrá sus cargos a disposición de la asamblea para que las bases manifiesten si están contentas con el trabajo realizado, aunque tiene el convencimiento de que obtendrá el respaldo. «La alternativa sólo puede pasar por el PP», reivindicó en diversas ocasiones, a la vez que señalaba que se trata de la única fuerza capacitada para ejercer y liderar la oposición.

El líder popular expuso que las municipales se jugaban en Alzira sobre dos escenarios. Por un lado, el bloque del tripartito, en el que Compromís, dijo, había «capitalizado» la proyección que da gobernar y, por otra lado, los grupos con representación municipal, en este caso, PP y Cs. José Andrés Hernández asumió la pérdida de dos concejales, pero reivindicó que el PP había conseguido revertir una tendencia negativa tras recuperar más de mil votos respecto de las generales. «Pensaba que era posible la alternancia, que tenía que pasar por el PP, pero lo que no contaba es que después del resultado de las generales C's no diera la talla», esgrimió, mientras apuntaba que las elecciones «han servido para poner muchas cosas en su sitio». C's se ha quedado con los dos escaños que tenía.

El alcaldable popular proclamó que «el pueblo» ha querido «un gobierno de izquierdas y catalanista» y, si bien felicitó a Compromís por el resultado, también le exigió «moderación» -algo que a su juicio no ha tenido en la legislatura que ahora concluye» y consenso.

Por otra parte, reivindicó que el resultado obtenido es producto en gran parte de una «espectacular» campaña electoral en la que «se ha hecho bandera del programa electoral» ya que únicamente había podido liderar un año el grupo popular en el ayuntamiento. «Se podía haber funcionado mucho mejor como grupo municipal, ya que hemos estado bastante tiempo sin una dirección real», comentó Hernández, en una clara alusión a la larga etapa en la que Elena Bastidas mantuvo el escaño como concejal, aunque estaba centrada en su labor como diputada en las Cortes Generales. El líder popular anunció que, si logra el aval de la asamblea, convocará a los concejales electos para exponer las exigencias de trabajo. «El que se quede es para estar al 100 %», indicó, mientras señalaba que tenemos un escenario perfecto para trabajar durísimo cuatro años y vislumbrar la alternativa».