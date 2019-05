Grefusa vuelve a su origen con una nueva gama de frutos secos

Grefusa vuelve a su origen. La empresa alcireña apuesta por ampliar todavía más su catálogo de productos y lo hace echando la vista atrás. Su historia nació con los frutos secos, concretamente con el cacahuete, y ahora es ese el sector en el que la firma se ha fijado para continuar con la diversificación de su producción. La compañía anunció ayer que ampliará su gama de frutos secos con trece nuevas referencias, «afianzando de este modo su posicionamiento en esta categoría».

«Las nuevas tendencias y estilos de vida más saludables están impulsando el consumo de este tipo de productos en el mercado que, por sus cualidades naturales, propiedades y beneficios, son perfectos para consumir en cualquier momento. Grefusa, como compañía líder en la elaboración de frutos secos, ofrece a sus consumidores con estas nuevas referencias, una variedad de frutos secos de calidad y sabor únicos», comentaron al respecto fuentes oficiales de la compañía.

El cacahuete o las pipas se habían convertido en productos fijos dentro de un amplio catálogo que ya incluía una variada gama de aperitivos y que ahora crece nuevamente.



Alianzas internacionales

«La compañía vuelve a sus orígenes, aportando todo su conocimiento sobre este aperitivo, ofreciendo la mejor calidad, cuidando la materia prima y su proceso de elaboración, sin aceite de palma», señalaron las mismas fuentes, que añadieron a continuación: «Con estos nuevos lanzamientos, Grefusa refuerza su posicionamiento en frutos secos, ofreciendo tres referencias de venta en el canal alimentación, supermercados e hipermercados: cacahuetes, cacahuetes al horno y anacardos y 10 referencias en el canal impulso, formato 'on the go', entre las que se encuentran propuestas como 'cocktail mix', 'mix picante', 'mix queso', 'mix premium', cacahuetes, pipas de calabaza, almendras, pistachos o anacardos».

La empresa alcireña destacó, asimismo, que las múltiples alianzas llevadas a cabo recientemente son claves para entender su crecimiento: «La firma de los acuerdos estratégicos de Grefusa con empresas líderes del sector, Intersnack, líder europea en snacks, patatas fritas y frutos secos y Frutorra, líder portuguesa en frutos secos, ha impulsado el crecimiento y la solidez de la compañía».