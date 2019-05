Halla en un campo cercano los 130 plantones de alto valor que le robaron

La sensación de llegar al campo y descubrir que te han robado más de 130 plantones por los que incluso has pagado un royalties resulta frustrante, pero más todavía lo es encontrar esos mismos árboles unos días después en un campo situado escasamente a dos kilómetros del tuyo. «Me puse tan nervioso que incluso me salió una pequeña erupción en la nariz», relata la víctima, un agricultor alcireño (A. R.) que ya había sufrido con anterioridad robos de plantones en otras parcelas. El afectado localizó las plantas y, tras formalizar la correspondiente denuncia en la comisaría de la Policía Nacional, las primeras indagaciones han confirmado lo que él ya sabía: son los plantones que le han sustraído. Las fuerzas de seguridad investigan cómo han llegado las plantas al nuevo destino para tratar de identificar al autor del robo y determinar si se derivan más responsabilidades.

La víctima dobló a principios de mes un campo de seis hanegadas ubicado en la partida de Sant Bernat con plantones de navelina adquiridos en un vivero autorizado y gravados con un canon por el tipo de pie. El desembolso, siete euros por plantón, transporte incluido. Apenas quince días después, al acudir al campo el sábado día 18, se llevó la desagradable sorpresa de que la mayor parte de las plantas habían sido arrancadas. A. R. pudo seguir por el rastro de la turba el camino andado por el autor del robo a través de un campo colindante de caquis en el que debió acumular las plantas que arrancaba antes de cruzar una acequia para buscar a través de otras parcelas un entrador en el que supuestamente había ocultado su vehículo. El campo que sufrió el robo se encuentra al final de un camino de tierra y, por tanto, alejado de la carretera más próxima.

El agricultor afectado salió en días sucesivos por el término en busca de sus árboles hasta que, el pasado sábado, se topó con ellos a apenas un par de kilómetros de su campo. «Estaba buscando y, al pasar por un campo, me extrañó la forma del corte de unos plantones», relata, A.R, mientras detalla que estaban capados para modificar su aspecto aunque la forma de la planta «es muy peculiar», apostilla. Con todo, se acercó y comprobó que tampoco llevaban etiqueta, «que es la matrícula que lleva cada plantón y que no se tiene que quitar nunca», apunta y, por contra, todos tenían las mismas marcas de color que había realizado el vivero para distinguir la variedad y el pie. Hasta el número de plantas coincidía con las que le habían sustraído a él. Por si quedaba alguna duda, se puso en contacto con el vivero que tiene la exclusiva de la planta y éste le confirmó que no se habían vendido plantones de esas características en Alzira más allá de los que él había adquirido.

El afectado denunció el robo y tanto la policía judicial como una unidad de la científica se personaron en la parcela señalada y pudieron confirmar que se trata de los plantones sustraídos a este agricultor, a la espera de completar la investigación. El afectado ha agradecido la diligencia del Cuerpo Nacional de Policía para tratar de esclarecer un tipo de robo que genera un doble daño a los agricultores. Por una parte, el importe de las plantas y el trabajo invertido y, por otro, el tiempo que se suele perder si hay que posponer la nueva plantación un año en busca de las épocas más adecuadas.