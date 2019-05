Paco Salom observa «movimientos» con los que podría mantener la alcaldía

Compromís no se rinde en Carcaixent. El ganador de las elecciones veía muy complicado formar gobierno el domingo pero con el paso de los días han existido ciertos movimientos que están esperanzando al grupo, que quiere que Paco Salom continúa como alcalde. «Los resultados no han sido en ningún caso los deseados y no permiten, a priori, la formación de un gobierno en solitario. Sin embargo, la asamblea se manifestó mayoritariamente a favor de buscar los apoyos necesarios y no renunciar a formar gobierno», alegó la formación ayer tras una reunión interna.

Según Compromís, los resultados evidencian que en Carcaixent hay una mayoría social de centro izquierda y por tanto cualquier decisión sobre el futuro tiene que contemplar esa realidad. «En la noche electoral, la distribución de concejalías hacía pensar que sería muy difícil conformar un gobierno de estas características. Sin embargo, pasado el tiempo, hay algunos datos que indican lo contrario. Personas de diferentes sectores están manifestándose en el mismo sentido, a través de las opiniones que nos han hecho llegar estos días. Consideran importante formar un gobierno para que Carcaixent continúe avanzando. Y se muestran contrarios a facilitar un gobierno de perfil conservador que nos devuelva a la época más oscura del pasado», argumentó la formación valencianista.

Compromís ha planteado una consulta pública a la ciudadanía, a través de las redes sociales, con el fin de conocer la opinión mayoritaria y legitimar un posible proceso de negociación con el resto de partidos, alrededor de un gobierno encabezado por el colectivo valencianista, la fuerza mayoritaria al ayuntamiento con más del 25 % de los votos.