La lección de los mejores profesores

«Un maestro deja una huella para la eternidad, nunca se puede decir dónde se detiene su influencia». Por ser tutor en la etapa en que una persona define su personalidad, la figura del profesor adquiere una dimensión como la que definía Henry Adams. Mientras que el común de los mortales puede que tenga a cinco, diez, con suerte veinte personas que le recordarán, el profesor cuenta centenares que le guardarán en su memoria toda la vida. Puede que para bien, puede que para mal: hay mil variables que definen la relación entre un profesor y su alumno. Todas parecen ser positivas en el caso de Carmen Ferrando, José Luís Carrillo, Carles Hernández y Manuel Barrios. Son cuatro de los cincuenta docentes premiados este año por la UPV como los mejores del curso, en base a las votaciones de los alumnos. Cuatro profesores con marca de la Ribera que han contribuido a formar a los futuros ciudadanos de la comarca.

Los cuatro enseñan en diferentes institutos de la comarca. Carmen Ferrando es profesora de biología en el instituto Blasco Ibáñez de Cullera; José Luis Carrillo enseña matemáticas en el Joan Fuster de Sueca; Carles Hernández, artes plásticas en el IES José María Parra de Alzira; y Manuel Barrios, física y química en el Hort de Feliu de Alginet. Diferentes disciplinas y distintos alumnos, pero varias notas en común, con el aprecio de sus alumnos como punto central. Un reconocimiento que valoran con la misma alegría, agradeciendo especialmente el hecho de que hayan sido sus propios alumnos quienes lo hayan decidido. «Anima ver que se quedan con un buen recuerdo del tiempo compartido en el aula», valora Manuel Barrios; «es un orgullo», coinciden José Luis Carrillo y Carmen Ferrando; «resulta gratificante, especialmente si es por lo que opina el alumnado», destaca Carles Hernández. No es el primer premio a la docencia que recibe este apellido: el abuelo de Carles, Gonzalo Hernández, fue un profesor alcireño también reconocido por su labor, en su caso en el I Festival Artístic, Musical i de la Moda que Alzira celebró en 1967. Hernández dejó entonces una frase para el recuerdo, reivindicando el papel del maestro: «Si no existiera la primera enseñanza, tampoco podría perfeccionarse la superior, porque sin cimientos no se pueden hacer buenos edificios».

Cada uno de los premiados cuenta su propia manera de cimentar, con clases magistrales clásicas o con la introducción de nuevas tecnologías. Coinciden, eso sí, en que no están solo para impartir sus contenidos, sino también para formar personas: «hemos de enseñar a los alumnos a ser autónomos, a pensar, ser autocríticos y hacerse preguntas», precisa Ferrando. Un fin ambicioso, que todos los profesores podrían buscar, pero que quizá pocos llegan a plasmar en sus clases. A tenor del reconocimiento obtenido, sí es el caso de los cuatro docentes reunidos por Levante-EMV. Entre los métodos para lograrlo, destacan los verbos «emocionar, divertir y motivar» por parte de Hernández, y la «sinceridad» que intenta mantener Barrios. Todo para conectar con el alumnado más allá de los libros de texto, fórmula con la que la comunicación entre los dos lados del aula es mucho más fluida.

Sobre el alumnado de segundo de bachillerato „quien ha otorgado los premios„ pesan las Pruebas de Acceso a la Universidad, cuya amenazadora presencia se divisa en lontananza prácticamente desde el principio del curso. Algunos profesores dedican el curso entero a preparar el que se plantea como el examen más importante en la vida del estudiante. «Pero la asignatura va mucho más allá de la selectividad. El alumno se ha de preparar para dominar la materia, trabajarla y disfrutarla», contrasta Carrillo. ¿Disfrutar las matemáticas? «Se puede. Siempre intento poner las matemáticas en conexión con la realidad», responde, en comunión con el otro docente de ciencias, Manuel Barrios: «La física y la química están en nuestra vida diaria. Solo he de hacer que los alumnos vean que siempre lo han tenido delante, pero no se habían dado cuenta». La vieja fórmula, con nuevos métodos y cierta dosis de empatía.