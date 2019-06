Sollana da gusto el fin de semana

La sexta edición del Menja't Sollana arranca hoy a las siete de la tarde, con un monólogo a cargo de María Zamora. Además de este acto, la oferta musical y de espectáculos es variada, con actuaciones de Carol Tomás o la función The Power of the 80's, conciertos de Els Jóvens y animación de charangas. Toda esta lista de actuaciones, no obstante, es solo una comparsa de la verdadera protagonista del Menja't Sollana, que tal y como su nombre indica, es la gastronomía. En el encuentro que empieza hoy, alrededor de una decena de negocios de Sollana y las localidades de la Ribera ofrecerán sus productos a los visitantes. De entre las muchas propuestas con la que los visitantes se encontrarán destaca este año, por la novedad, la cerveza y licores de arroz con los que una empresa local tratará de sorprenderlos.

No esta será la única atracción: cualquiera podrá cubrirse de la presumible experiencia etílica llenando antes su estómago con decenas de productos típicos que estarán expuestos en las calles de Sollana. Además de los platos de arroz „que no solo estará para el licor„, otros manjares típicos de la Ribera y de la Comunitat Valenciana adornarán las estanterías de las casetas, con un protagonismo marcado de los productos de proximidad, según destacan en el ayuntamiento. No obstante, también habrá espacio para la cocina foránea, con una food truck especializada en pizzas y un estante de comida brasileña, que confirmó su asistencia al Menja't Sollana ayer mismo. Platos típicos de Brasil pero desconocidos a este lado del Atlántico, como el risol, kobe, pan de queso o coxinhas acompañarán a los platos de paella, variados pinchos y otras tapas con productos autóctonos pero de cariz más innovador.

Hasta 15.000 visitantes

Entre 10.000 y 15.000 personas acuden todos los años a Sollana a lo largo del fin de semana del Menja't, según los cálculos del consistorio, lo que le ha convertido ya por mérito propio en uno de los acontecimientos más esperados de todo el año en la localidad. No solo por parte de los miles de asistentes, también de los negocios participantes y las tiendas de Sollana. «La gran mayoría de los participantes vuelven a repetir, lo ven como un impulso al negocio», indican desde el área de Cultura del ayuntamiento, organizadora del evento. «Y el resto de comercios de Sollana abren todo el fin de semana, ya que también se benefician», añaden. No han realizado ningún estudio acerca del impacto económico del Menja't Sollana, pero el feedback recibido es «muy positivo», inciden.