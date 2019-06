La fruta de verano toca hueso

«Estamos ante la peor campaña de fruta de los últimos veinte años». La sentencia cobra especial crudeza en boca de Salvador Juanes, un agricultor de Alfarp que a sus 75 años sigue a pie de campo tras dedicar 57 años de su vida a la profesión. Perspectiva no le falta. El turisano Vicente Crespo da por perdidos campos enteros de albaricoques, que no recolectará. El exceso de oferta y los bajos precios provocan que se deje como destrío fruta con pequeñas marcas que, en cualquier otra campaña, se hubiera aceptado. «Con un 40 o 50 % de destrío ya no vale la pena cogerla», lamenta. Bernardino Carbó y Antonio Conchell auguran que la nectarina desaparecerá en esta zona productora al ser la fruta que más tratamientos requiere y, por tanto, la más cara de producir. Una reflexión similar hizo años atrás José Ángel Juanes al reconvertir más de 300 hanegadas de fruta de hueso en cítricos, «que son más fáciles de llevar y no requieren de tanta mano de obra». Todos forman parte del denominado Grupo CETA Río Magro, un centro de estudios técnicos agrícolas que desde que se constituyó hace cuarenta años ofrece de forma periódica formación a sus integrantes con un único objetivo «estar al día». Algunos de sus miembros se reunieron de forma extraordinaria para valorar para Levante-EMV las causas de una campaña que está provocando que se arranquen plantaciones enteras.