El Defensor del Pueblo pide a Alzira que propicie traslados de funcionarias maltratadas

El Defensor del Pueblo ha recordado a los Ayuntamientos de Alzira y Calp la obligación de hacer efectivo el derecho a traslado de las empleadas públicas víctimas de violencia de género procedentes de otras Administraciones públicas. Esta recomendación, recogida en el informe anual 2018 publicado este martes, surge tras la queja presentada por una mujer víctima de violencia de género que cursó en el Ayuntamiento de Calp la solicitud de traslado y requirió al consistorio alcireño para que informase de la disponibilidad de vacante de análogas características al puesto que venía ocupando la interesada en el consistorio alicantino.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Alzira omitió pronunciarse sobre la existencia de vacante y determinó que no procedía atender la solicitud. El consistorio fundamentó su decisión en que el ámbito de actuación de cada Administración local «está restringido a su propia organización, no resultando de aplicación cualquier movilidad geográfica que supere el ámbito municipal». Además, señaló que el artículo 113 de esta prevé que en los convenios o acuerdos que puedan suscribirse entre administraciones se tenga en especial consideración los supuestos de movilidad geográfica de las empleadas públicas víctimas de violencia de género e indica que no existe acuerdo entre el Ayuntamiento de Calp y Alzira sobre movilidad interadministrativa.

Insta a modificar el criterio

El Defensor del Pueblo, «aún comprendiendo la dificultad que en algunos casos puede conllevar para las entidades locales asumir esta obligación», ha mostrado su «discrepancia» con la motivación del Ayuntamiento de Alzira para denegar la solicitud de traslado forzoso de la afectada, así como «su preocupación con lo actuado por el ayuntamiento en este caso». A juicio de esta institución, la actuación de ambas entidades locales, y fundamentalmente del Ayuntamiento de Alzira, revela «la falta de voluntad de establecer un marco de colaboración que permita a la interesada ejercer el derecho de traslado que reconoce el ordenamiento jurídico a las víctimas de violencia de género». Por todo ello, ha recomendado al consistorio alcireño que modifique su criterio.