Concejala a los 19 años en Alberic

«Estuve temblando durante todo el día y cuando me enteré que entraba de concejala me puse a llorar». La emoción se adueñó de Carmen Humanes, la joven de Alberic que en los comicios municipales se convirtió en una de las ediles más prematuras de la comarca. A sus diecinueve años, Humanes fue una de las sorpresas de la jornada electoral en la Ribera, tanto por su pronta incorporación al ayuntamiento como por el aplastante triunfo de su formación, Ciutadans per Alberic, capitaneada por un Toño Carratalá que consiguió pasar de siete a once concejales y asentar una de las mayorías absolutas más importantes entre las localidades de mediano tamaño de la Ribera. Pocos esperaban once concejales. Carmen Humanes tampoco.



Una jornada de nervios

Aunque la ilusión siempre permite imaginar qué podría pasar, sólo fue, a lo largo del domingo, y sobre todo cuando empezó el recuento, cuando la posibilidad empezó a tomar forma. Y entonces los nervios se multiplicaron. «Fue muy emocionante. Desde que me desperté por la mañana y me incorporé como interventora empecé a sentir nervios. Durante todo el día estuve muy a gusto, disfrutando mucho. Esperando que fueras las ocho de la tarde para que empezara el recuento de votos. Cuando me enteré de que conseguíamos once concejales me puse a abrazar a todos mis compañeros de equipo y me saltaron las lágrimas», rememora Humanes, que vivió uno de los días más emocionantes de su vida.

La alberiquense es técnica en atención a personas en situación de dependencia y actualmente está estudiando Educación Infantil. Hace unos años fue Regina de la Fira de Alberic y siempre ha mantenido un compromiso activo con la vida social de la comunidad. Es por eso por lo que se decidió incorporarla al equipo de Carratalá. «Estoy muy contenta por la mayoría absoluta y once concejales que se van a dejar la piel trabajando por Alberic. Creo que la gente ha acertado y se ha hecho justicia porque contamos con un magnífico equipo en Ciutadans per Alberic», argumenta. «Me gustaría aportar mi experiencia, aunque sea corta, para fortalecer y colocar a Alberic como referente de la Ribera. Mi intención es colaborar para que toda la población esté orgullosa de ser de dónde somos. Me gustaría poder contar con competencias en las concejalías de Fiestas o Juventud para aportar mi visión del municipio».



Conectar con la juventud

Uno de los retos principales de las campañas electorales es cómo conectar con la gente joven. Hoy es normal encontrar programación cultural o lúdica dedicada a los adolescentes o incluso a la infancia (con algunas ciudades en la Ribera denominadas amigas de los más jóvenes) pero es complicado captar su voto. Se asigna a Winston Churchill la frase de que: «Si a los veinte años no eres de izquierda, no tienes corazón. Si a los cuarenta no eres de derechas, no tienes cerebro». Más allá de matizar la consideración del conservador político inglés, lo cierto es que los jóvenes votan mayoritariamente a formaciones progresistas y por lo tanto es difícil captarlos desde otro tipo de formaciones más centradas o derechizadas. Los electores que se situaban entre 18 y 20 años el 28 de abril se definían mayoritariamente como liberales y feministas.