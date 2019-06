La jueza no ve prevaricación de Trenzano en el expediente a la funcionaria absentista

La Justicia ha eximido a la alcaldesa de Algemesí en funciones, Marta Trenzano, de cualquier responsabilidad penal con respecto a un posible delito de prevaricación en el caso iniciado por la tesorera del ayuntamiento. Según la magistrada, no se desprenden «indicios suficientes que constante que Trenzano, en su cargo de alcaldesa, haya incurrido en el delito reseñado». Asimismo, en su auto insta tanto a la acusación como a la Fiscalía a que, si lo consideran oportuno, soliciten el sobreseimiento o, en contraposición, la apertura de juicio oral.

El caso se inició cuando una empleada municipal denunció tanto a la alcaldesa como al concejal Pere Blanco por, presuntamente, haber violado su intimidad en su intento por comprobar si ésta realizaba actividades diferentes a las funciones que tenía encomendadas como tesorera, tal y como sospechaban.

Trenzano recordó que los primeros indicios que detectaron fueron «unos documentos que aparecieron en una fotocopiadora que hablaban de empresas que nada tenían que ver con el ayuntamiento». Acto seguido, la tesorera se ausentó un día de su puesto de trabajo «y lo justificó con un supuesto documento oficial que había estado en una jornada de formación de funcionarios en el Ayuntamiento de València». «Nos pareció que estaba elaborado de una manera sospechosa y tanto el funcionario como el consistorio desmintieron que dicha jornada se hubiera producido», relató Trenzano.

Para comprobar si la tesorera realizaba otras funciones que nada tuvieran que ver con el ayuntamiento en su horario laboral, se emitió una providencia de alcaldía para que el técnico de informática accediese, de forma remota, al ordenador de la empleada y confirmar si sus sospechas eran ciertas. «Ni siquiera teníamos que abrir sus archivos, sólo comprobar que efectivamente no tenían nada que ver con su función de tesorera y que éstos se crearon durante su horario laboral», afirmó Trenzano. Para poder abrir un expediente a la funcionaria, era necesario que el tema pasase por el pleno y de allí se podía enviar a la Generalitat.



«Proceso escandaloso»

El Partido Popular, que se abstuvo en aquel pleno, salió ayer al paso tras conocer el contenido del auto, aunque dio por hecho que se iba a abrir juicio oral contra la alcaldesa, algo que de momento no se ha producido. Pese a ello, incidieron en que la alcaldesa debía presentar su dimisión y no acudir al pleno de investidura al considerar que se halla envuelta en un «escandaloso proceso judicial».

Pese a estas declaraciones, Trenzano sostuvo que en aquella ocasión «podía haber corrido un tupido velo», pero que optó por defender los intereses «del ayuntamiento y del pueblo». Asimismo, se mostró perpleja por la actitud del PP: «Vicent García mintió deliberadamente como testigo y ahora su partido quiere que dimita, cuando yo fui a declarar el 30 de enero, si soy inválida ahora también lo era entonces, pero no dijeron nada. Además, hablamos de una denuncia de una particular, no una imputación de la Fiscalía por corrupción ni nada semejante», concluyó.