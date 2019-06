Compromís y PSPV se reparten las áreas de gestión en Carcaixent a falta del voto decisivo

Paco Salom empezó viéndose fuera del futuro gobierno carcaixentí el día después de las elecciones: «Ya pensamos y trabajamos viéndonos en la oposición», declaró entonces. A finales de esa misma semana, no obstante, ya veía «movimientos» con los que mantener la alcaldía. Empezaron entonces las conversaciones entre PSOE y Compromís. Tras un primer acercamiento la semana pasada, al que el grupo socialista entró pidiendo la alcaldía, la falta de noticias durante el fin de semana de la Fira Modernista hizo que en la coalición valencianista volviese a cundir el pesimismo. No obstante, en aquel momento el PSOE, según han venido a declarar luego, tan solo estaba valorando lo que han sido una serie de movimientos muy estudiados en cada uno de los pasos. De ahí la falta de declaraciones al respecto en los primeros días de reuniones. No ocurre lo mismo ahora, y confirman los avances en las negociaciones. A lo largo de estas últimas jornadas los encuentros entre PSOE y Compromís se han sucedido sin prácticamente descanso, con reuniones maratonianas para encontrar un marco general de colaboración con el que conseguir mañana la vara de la alcaldía.

La última reunión, celebrada ayer, empezó cerca de las cuatro y media y se alargó durante toda la tarde. En ella se perfilaron los últimos flecos de este acuerdo de «líneas básicas», según definió Salom. «Aún quedarán algunos flecos, pero en ningún caso invalidan todo el trabajo hecho hasta ahora», añadió. Así, tras el encuentro todo quedaba a expensas de que las bases de los respectivos partidos aprobasen todo cuanto se acordó.

Por parte de la agrupación local del PSPV-PSOE remarcaron ayer que aún quedaban por delante «muchas horas de trabajo»; no solo en el encuentro de la tarde, también tras la elección del alcalde. Remarcaron, asimismo, que debían celebrar una asamblea tras la reunión con la que ratificar todo lo hablado.

Así, de cara a la sesión de investidura que se celebrará hoy „convocada a las doce del mediodía en el Auditori de les Dominiques de Carcaixent„, el candidato de Compromís veía «muchas posibilidades» de revalidar la alcaldía de la localidad, si bien tampoco cerraba la puerta a un viraje final de los acontecimientos.

PP y UxC no llegan al pacto

Un viraje que a la hora de escribir estas líneas no tenía visos de producirse. Ayer por la mañana, la alternativa de gobierno conservadora que formaban PP, Units per Carcaixent y Ciudadanos celebró una última reunión en la que no se pudo llegar a un acuerdo satisfactorio para todas las partes respecto al ocupante de la alcaldía. Según trasladaron fuentes de la negociación, mientras que Salvador Ferrer demandaba los cuatro años como primer edil, Anna Calatayud defendía una alcaldía compartida entre las dos fuerzas con cuatro regidores. Ante un punto que no se pudo salvar ni en el encuentro del jueves por la tarde ni ayer por la mañana, los tres partidos no se han vuelto a reunir. Así las cosas, y a expensas de un giro final de los acontecimientos que sería histórico, la próxima legislatura en Carcaixent parece estar ya dibujada.