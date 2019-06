Pepe Alemany gana estabilidad al pactar Socialistes d'Alginet con el PP

José Vicente Alemany será investido alcalde de Alginet hoy gracias al pacto alcanzado con el Partido Popular, que le dará la estabilidad necesaria para alcanzar la mayoría del hemiciclo municipal. El líder de la formación independiente Socialistes d'Alginets (y exdiputado provincial del PSPV) tendrá el apoyo necesario para renovar su cargo al frente del consistorio y no descarta que alguna formación más le dé el beneplácito, bien en forma de voto directo o de abstención.

La mayoría absoluta está atada: «El PP nos dará sus votos a la espera de que alguien más quiera ofrecernos su apoyo», manifestó ayer Alemany, que desde hace tiempo se mostró contrario a repetir el pacto que ha estado vigente durante los últimos cuatro años con Compromís. Los resultados del 26 de mayor abrían la posibilidad de que éste se reeditara. La formación de Alemany crecía en votos y superaba a la encabezada por Jesús Boluda, concretamente pasaba de estar unos 30 sufragios por debajo a sacarle casi mil. Los Socialistes d'Alginet crecieron de cinco a siete ediles mientras que los nacionalistas pasaron de cinco a cuatro. Un nuevo acuerdo habría dado un gobierno de once concejales, sobre los nueve necesarios para obtener la mayoría absoluta. Pero ese escenario no se producirá. «Creo que el candidato de Compromís no se ha portado bien durante esta legislatura, en estos momentos con él no hay relación, ni buena ni mala. Es una lástima, porque he compartido gobierno con sus concejales y son gente capaz con la que no me habría importado repetir experiencia», lamentó.

Alemany aseguró que durante estas últimas semanas ha tenido conversaciones, además de con los populares, con el PSPV, aunque éste último se habría mostrado algo reticente a formar parte de un proyecto en el que está involucrado el PP. Unas cuestiones ideológicas que para el futuro alcalde no parecen importantes: «El tema de las siglas no me va, llevo muchos años en política y al frente del ayuntamiento como para saber que estas cosas no son relevantes. Lo que de verdad importa es formar un equipo con el que pueda estar bien y gobernar sin que surjan problemas», aseguró.



Convulso pasado

Las relaciones de Alemany con el PP no son nuevas, aunque han tenido tantos momentos de rivalidad como de cordialidad. Aunque parece muy lejano, hace menos de una década el líder de los Socialistes d'Alginet rehusó formar gobierno con los populares y participó en la moción de censura contra Enrique Girona (llevada a cabo junto a Boluda, Carles Bayarri y Antoni Lozano). No obstante, aquel rencor se apagó con el tiempo. De hecho, esta legislatura ha contado con concejales del PP en el gobierno: Javier Luna (Alumbrado Público), Miguel Ángel Garrido (Servicios Municipales) y Reyes Gálvez (Medio Ambiente. Gálvez repetirá de nuevo en el equipo de Alemany, al que se sumará la número dos de los populares: Elia Ferrer.