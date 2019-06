Salom retiene la alcaldía de Carcaixent con las abstenciones de PSPV y Cs

Francesc Salom retiene la vara de mando del Ayuntamiento de Carcaixent. El pleno de investidura, celebrado hace unos instantes en el Auditori de les Dominiques, le ha elegido de nuevo como máxima autoridad del municipio. Salom ha recibido los seis votos de Compromís, su formación y, gracias a las abstenciones de PSPV y Ciudadanos, seguirá al frente del consistorio.

El auditorio estaba repleto a expensas de lo que pudiera pasar, aunque el resultado de la votación era un secreto a voces. Pese a ello, Salom solicitó que cada concejal electo emitiese su apoyo de manera privada. Uno a uno metieron la papeleta en la urna y la votación arrojó un reultado un tanto curioso: más abstenciones que sufragios a uno de los candidatos. Ante el voto en blanco de Ciudadanos y PSPV, y teniendo en cuenta que Units per Carcaixent y Partido Popular votaron a sus respectivos alcaldables, la lista de Salom fue la más votada.

La abstención, en vez del voto a favor de los socialistas, evidencia que no se ha alcanzado un pacto de gobierno, aunque se ha intentado de manera repetida. A lo largo de estas últimas jornadas los encuentros entre PSOE y Compromís se han sucedido sin prácticamente descanso, con reuniones maratonianas para encontrar un marco general de colaboración con el que retener la vara de mando en el bando progresista.

El que no ha fraguado es el pacto en el centro-derecha. Ayer por la mañana, la alternativa de gobierno conservadora que formaban PP, Units per Carcaixent y Ciudadanos celebró una última reunión en la que no se pudo llegar a un acuerdo satisfactorio para todas las partes respecto al ocupante de la alcaldía.