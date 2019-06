El PP recupera la alcaldía de Guadassuar ante la falta de acuerdo en una izquierda que tiene mayoría

La falta de acuerdo entre Compromís y PSOE dejó ayer la alcaldía de Guadassuar en manos del PP como partido más votado el 26M. El nuevo alcalde, Vicent Estruch, admitió que aunque sabía que era una posibilidad, no esperaba el resultado, dado que la izquierda suma ocho ediles por los cinco del PP.

La pérdida del gobierno provocó los reproches en la izquierda. El líder de Compromís, Voro Montañana, responsabilizó al PSOE de la falta de acuerdo. «El pueblo había votado una continuidad del pacto que había y que había funcionado muy bien. Me consta que el negociador del PSOE se lo ha exigido, pero aquí no han querido, por mi parte tengo la conciencia tranquila», dijo.

Rosa Almela acusó a Compromís de no ceder a la petición del PSPV: «Hace cuatro años le dimos un cheque en blanco, pero no podemos ser el comodín. No es un día de celebraciones, asumo mi parte de culpa, pero culpa tenemos todos», dijo.

La negociación estaba encallada ante la petición del PSOE de compartir la alcaldía al 50 %. Los socialistas rebajaron las pretensiones para realizar un reparto proporcional en base a los votos: 28 meses y 20. Compromís cedía sólo el último año. No hubo acuerdo y gobernará el PP.