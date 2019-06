Trenzano logra la mayoría absoluta con el apoyo nacionalista

No hubo sorpresa en Algemesí. Marta Trenzano (PSPV) revalidó ayer la alcaldía. La única incógnita durante el pleno de investidura fue averiguar si lo haría con una mayoría simple o absoluta. Los votos del PSPV y EU estaban garantizados. Cuando la candidata de Més Compromís per Algemesí, Lorena Calatayud, rechazó presentar su candidatura, estaba claro que sus sufragios o irían a parar a Trenzano o serían apoyos en blanco (las otras dos candidaturas presentadas fueron las del PP, siglas con las que los nacionalistas no comulgan). De ese modo, la votación se saldó con trece apoyos para Trenzano, seis para el alcaldable del PP y uno para el de Vox. Ciudadanos se abstuvo. El segundo mandato de Trenzano será más tranquilo.