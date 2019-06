El alcalde de Almussafes aboga por «devolver con trabajo» la mayoría lograda en las urnas

El candidato socialista a la alcaldía de Almussafes, Toni González, fue investido el sábado nuevamente como presidente del consistorio en un acto en el que quedó constituida la corporación municipal, formada por trece concejales, nueve del PSPV, tres de Compromís y uno del PP. La votación, realizada a mano alzada, otorgó el bastón de mando al que ha sido el primer edil durante estos últimos cuatro años al recibir los nueve votos del grupo socialista, mientras que el resto de grupos votaba cada uno a su propio candidato.

Toni González tuvo en su primer discurso palabras de recuerdo para la exedil Teresa Iborra, fallecida a principios de año, «por su empatía, su sacrificio y su lección de vida». El alcalde agradeció el apoyo de su familia y el trabajo sus compañeros Andrés López y Pepa Pastor y del resto de concejales de los otros grupos que no continuarán esta legislatura. «Hacer política es difícil, es costoso, es sacrificado, pero si escuchamos al pueblo, si tenemos un poco de cordura resulta que ya no es tan difícil», trasladó a sus compañeros, a quienes pidió que tengan «siempre en la cabeza que no podemos pensar en esa gran mayoría que hemos conseguido. El pueblo nos ha dado la confianza, nosotros pertenecemos a ese pueblo y nosotros tenemos que servir al pueblo y devolverles con trabajo, esfuerzo y sacrificio esa confianza que han depositado en nosotros».

Por su parte, la candidata de Compromís, Lourdes Moreno, aprovechó su intervención para realizar una reflexión. «Tenemos que respetarnos, lo primero y fundamental, y después hacer política cada uno desde el lugar que le toque estar. Cada uno tiene su labor. Nos podemos cuestionar políticamente, debemos hacerlo, forma parte de la política, pero nunca personalmente», señaló.

El candidato del PP, Rafael Beltrán, dijo no ser «de la opinión de que aquí se gana o se pierde. Soy de la opinión de que el pueblo hace un encargo, confía en alguien. Este encargo os lo ha hecho a vosotros para los próximos cuatro años y, ¿qué os piden? Os piden que cumpláis con lo que habéis prometido. Yo estaré aquí en la representación que me ha dado el pueblo para intentar que si en algún momento dudáis podáis volver a la senda que el pueblo os ha encomendado».